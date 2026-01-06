97 yaşındaki Haldun Dormen hastaneye kaldırıldı

06 Ocak 2026, Salı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 06.01.2026 13:54
Türk tiyatrosunun ve sinemasının usta isimlerinden Haldun Dormen, geçirdiği enfeksiyon nedeniyle özel bir hastanede tedavi altına alındı. Sanat dünyasını endişelendiren haberin ardından Dormen’in sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi.

Oyuncu, yönetmen, eğitmen ve oyun yazarı Haldun Dormen, yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme geldi.

97 yaşındaki usta isim, kısa süre önce geçirdiği enfeksiyon nedeniyle özel bir hastanede tedavi görüyor. Doktorları tarafından durumu yakından takip edilen Dormen'in sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi.

Devlet sanatçısı ünvanına da sahip usta oyuncu, bu sene sanat hayatının 72. yılını kutluyor.

Dormen, 1990'lı yıllarda Hacettepe Üniversitesi tarafından Onursal Bilim Doktoru ünvanıyla ödüllendirildi, birçok önemli festivalde onur ödülüne değer görüldü.

