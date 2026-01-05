Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni dalga! Kızılcık Şerbeti’nin başrol oyuncusu Doğukan Güngör gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmanın, kamuoyunda tanınmış isimleri kapsayacak şekilde genişletildiği belirtildi. Savcılık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, operasyon kapsamında yeni gözaltıların da olabileceği ifade ediliyor.

"FATİH" KARAKTERİYLE TANINIYORDU

Kızılcık Şerbeti dizisinde "Fatih" karakterini canlandıran 29 yaşındaki oyuncu Doğukan Güngör'ün, soruşturma kapsamında gözaltına alındığı kaydedildi. Güngör, dizinin başrol oyuncuları arasında yer alıyor.

RESMî AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Soruşturmanın içeriğine ve Doğukan Güngör'e yöneltilen suçlamalara ilişkin henüz resmî bir açıklama yapılmazken, adli sürecin devam ettiği bildirildi.