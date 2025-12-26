Ece Vahapoğlu’nun ameliyatı ertelendi

Ameliyat Bir Hafta Ertelendi

Yaklaşık üç aydır tedavi süreci devam eden Ece Vahapoğlu, son olarak sağlık durumuyla ilgili yeni bir paylaşım yaptı. 23 Aralık'ta ameliyat olacağını açıklayan Vahapoğlu, operasyonun ertelendiğini duyurdu.

Sosyal medya üzerinden süreci anlatan Vahapoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Ben normalde cuma günü, rektum kanserindeki tümörün alınmasıyla ilgili robotik cerrahi bir operasyon geçirecektim. Ancak üşütmüşüm; boğazım enfeksiyonlu, burnum biraz tıkalı. Bugün kulak burun boğaz doktoruna ve anestezi ekibine göründüm, kan tahlili yapıldı ve maalesef boğazımdaki enfeksiyon nedeniyle antibiyotiğe başladım. Risk taşıdığı için ameliyat bir hafta ertelendi"

Vahapoğlu'nun paylaşımı, takipçilerinden destek ve geçmiş olsun mesajları aldı.

Kaynak: Instagram