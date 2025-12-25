25 Aralık 2025, Perşembe
Haberler Magazin Haberleri "Altı üstü şarkıcıyız" demişti! Teoman'dan emeklilik açıklaması!

"Altı üstü şarkıcıyız" demişti! Teoman'dan emeklilik açıklaması!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.12.2025 15:59
Altı üstü şarkıcıyız demişti! Teoman’dan emeklilik açıklaması!

Sevilen şarkıcı Teoman, geçtiğimiz gün İstanbul Bebek'te görüntülendi. Hayatının tammaen değiştiğini belirten ünlü isim, muhabirlerin sorularına verdiği esprili yanıtlarla dikkat çekti.

Türk rock müziğinin tanınan isimlerinden Teoman, önceki sabah erken saatlerde Bebek'te görüntülendi.

Kaynak: Instagram Kaynak: Instagram

RUTİNLERİ DEĞİŞTİ

Simitçiden alışveriş yapan şarkıcı, bir arkadaşına kahvaltıya gittiğini belirterek, "Artık emekli olunca böyle oluyor" sözleriyle gülümsedi. Hayatındaki yeni döneme değinen Teoman, artık erken saatlerde güne başladığını söyledi.

Milliyet'in haberine göre; Şarkıcı, "Ben artık erken yatan, erken kalkan, sabah 6.30'da spor yapan bir insanım" ifadeleriyle alışkanlıklarının değiştiğini dile getirdi.

Kaynak: Instagram Kaynak: Instagram

ESKİ TEOMAN'A MESAJ

Basın mensuplarının "Eski Teoman'a ne söylemek isterdiniz?" sorusuna ise kısa ve net bir yanıt verdi. Ünlü isim, bu soruya "Efendi ol derdim sadece" cevabını verdi.

Kaynak: Instagram Kaynak: Instagram

"ALT ÜSTÜ ŞARKICIYIZ"

Açıklamalarıyla sık sık gündem olan Teoman, geçen haftalarda "Oyuncuların kendi aralarındaki kutsal polemiği var. Şarkıcılık kutsal mıdır?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekmişti.

Teoman, "Altı üstü şarkıcıyız neresi kutsal olacak. İnsanları eğlendiriyoruz. Sahnede iki saat boyunca gündelik hayatlardan uzaklaştıran, şovmen gibi düşünmeleri gerekir. Şarkıcılık kutsal değil. Önemli bir iş yapmıyoruz" demişti.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör