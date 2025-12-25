"Altı üstü şarkıcıyız" demişti! Teoman'dan emeklilik açıklaması!

Kaynak: Instagram

"ALT ÜSTÜ ŞARKICIYIZ"

Açıklamalarıyla sık sık gündem olan Teoman, geçen haftalarda "Oyuncuların kendi aralarındaki kutsal polemiği var. Şarkıcılık kutsal mıdır?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekmişti.

Teoman, "Altı üstü şarkıcıyız neresi kutsal olacak. İnsanları eğlendiriyoruz. Sahnede iki saat boyunca gündelik hayatlardan uzaklaştıran, şovmen gibi düşünmeleri gerekir. Şarkıcılık kutsal değil. Önemli bir iş yapmıyoruz" demişti.