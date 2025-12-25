"Altı üstü şarkıcıyız" demişti! Teoman'dan emeklilik açıklaması!
Sevilen şarkıcı Teoman, geçtiğimiz gün İstanbul Bebek'te görüntülendi. Hayatının tammaen değiştiğini belirten ünlü isim, muhabirlerin sorularına verdiği esprili yanıtlarla dikkat çekti.
RUTİNLERİ DEĞİŞTİ
Simitçiden alışveriş yapan şarkıcı, bir arkadaşına kahvaltıya gittiğini belirterek, "Artık emekli olunca böyle oluyor" sözleriyle gülümsedi. Hayatındaki yeni döneme değinen Teoman, artık erken saatlerde güne başladığını söyledi.
Milliyet'in haberine göre; Şarkıcı, "Ben artık erken yatan, erken kalkan, sabah 6.30'da spor yapan bir insanım" ifadeleriyle alışkanlıklarının değiştiğini dile getirdi.
ESKİ TEOMAN'A MESAJ
Basın mensuplarının "Eski Teoman'a ne söylemek isterdiniz?" sorusuna ise kısa ve net bir yanıt verdi. Ünlü isim, bu soruya "Efendi ol derdim sadece" cevabını verdi.
"ALT ÜSTÜ ŞARKICIYIZ"
Açıklamalarıyla sık sık gündem olan Teoman, geçen haftalarda "Oyuncuların kendi aralarındaki kutsal polemiği var. Şarkıcılık kutsal mıdır?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekmişti.
Teoman, "Altı üstü şarkıcıyız neresi kutsal olacak. İnsanları eğlendiriyoruz. Sahnede iki saat boyunca gündelik hayatlardan uzaklaştıran, şovmen gibi düşünmeleri gerekir. Şarkıcılık kutsal değil. Önemli bir iş yapmıyoruz" demişti.
