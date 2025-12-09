Orhan Gencebay’dan müjdeli haber! Hayatı film oluyor...

Kaynak: Sosyal medya

BAŞROL KİM OLACAK?

Halihazırda bir biyografi film projesi üzerinde çalıştıklarını belirten arabesk müziğin efsane ismi, bu soruya dikkat çeken bir yanıt verdi.

Gencebay, "Bu halimi ben oynayacağım. Eski halim için ise bakıyoruz. Ben kendim yapmak istiyorum filmi biliyorsunuz. Ama henüz netleştirmedik, çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Usta sanatçının bu sözleri, merakla beklenen projeye dair heyecanı daha da artırdı.