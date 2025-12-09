Orhan Gencebay'dan müjdeli haber! Hayatı film oluyor...
Arabesk müziğin efsane isimlerinden Orhan Gencebay, hayranlarını sevindiren bir gelişmeyle gündeme geldi. 50 yıllık eşi Sevim Emre ile galada el ele poz veren usta sanatçı, yeni film projesi üzerinde çalıştıklarını açıkladı.
Usta sanatçı Orhan Gencebay, hayat arkadaşı Sevim Emre ile birlikte katıldığı "Bak Postası Geliyor" filminin galasında basın mensuplarıyla sohbet etti.
Gecede samimi açıklamalarda bulunan Gencebay'a, son dönemin sıkça sorulan sorularından biri olan "Hayatınız film olsa başrolde kimi görmek isterdiniz?" sorusu da yöneltildi.
BAŞROL KİM OLACAK?
Halihazırda bir biyografi film projesi üzerinde çalıştıklarını belirten arabesk müziğin efsane ismi, bu soruya dikkat çeken bir yanıt verdi.
Gencebay, "Bu halimi ben oynayacağım. Eski halim için ise bakıyoruz. Ben kendim yapmak istiyorum filmi biliyorsunuz. Ama henüz netleştirmedik, çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Usta sanatçının bu sözleri, merakla beklenen projeye dair heyecanı daha da artırdı.
50 YILDIR AYNI YASTIKTA!
Öte yandan Orhan Gencebay ve Sevim Emre, gala gecesinde kameralara birlikte poz verdi. Güzellik yarışmalarında elde ettiği başarıyla adını duyuran Sevim Emre, daha sonra sinema kariyerine adım atmıştı.
Çift, 1974 yılından bu yana süren birlikteliklerini uyum ve mutluluk içinde devam ettiriyor.
Sanat camiasında örnek gösterilen çiftin 50 yıllık aşkı, doludizgin sürüyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Inter-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı?
- Boyalı çay nasıl anlaşılır? Evde bu testi yapmak 3 saniyenizi alıyor
- 2025 İstanbul TÜYAP Kitap Fuarı ne zaman? TÜYAP Kitap Fuarı’na nasıl gidilir?
- Sene sonunda gram altın kaç TL olacak: Altında alım fırsatı gerçekleşecek mi?
- Az önce deprem mi oldu, nerede? 9 Aralık AFAD KANDİLLİ son depremler
- Vatandaşlık maaşı ne zaman gelecek? Kimler alacak, hangi iller dahil edilecek?
- Üç ayların başlangıcı ne zaman? 2026 Recep ayı hangi tarihe denk geliyor?
- MEB ortak yazılı sınavları ne zaman? 2025-2026 1. dönem 2. sınav takvimi
- BİM 9-12 Aralık aktüel kataloğu: BİM’e bu hafta ne geliyor, hangi ürünler indirimde?
- Bir bardakta şifa: Kış soğuklarında içinizi ısıtacak 5 bitki çayı
- BİLSEM giriş belgesi yayımlandı mı? e-Okul BİLSEM sorgulama ekranı açıldı mı?
- 2025’in en çok ziyaret edilen şehirleri: Türkiye’den iki şehir ilk 10 arasına girdi