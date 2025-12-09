09 Aralık 2025, Salı
Haberler Magazin Haberleri Orhan Gencebay'dan müjdeli haber! Hayatı film oluyor...

Orhan Gencebay'dan müjdeli haber! Hayatı film oluyor...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.12.2025 16:12
Orhan Gencebay’dan müjdeli haber! Hayatı film oluyor...

Arabesk müziğin efsane isimlerinden Orhan Gencebay, hayranlarını sevindiren bir gelişmeyle gündeme geldi. 50 yıllık eşi Sevim Emre ile galada el ele poz veren usta sanatçı, yeni film projesi üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Usta sanatçı Orhan Gencebay, hayat arkadaşı Sevim Emre ile birlikte katıldığı "Bak Postası Geliyor" filminin galasında basın mensuplarıyla sohbet etti.

Kaynak: Instagram Kaynak: Instagram

Gecede samimi açıklamalarda bulunan Gencebay'a, son dönemin sıkça sorulan sorularından biri olan "Hayatınız film olsa başrolde kimi görmek isterdiniz?" sorusu da yöneltildi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

BAŞROL KİM OLACAK?

Halihazırda bir biyografi film projesi üzerinde çalıştıklarını belirten arabesk müziğin efsane ismi, bu soruya dikkat çeken bir yanıt verdi.

Gencebay, "Bu halimi ben oynayacağım. Eski halim için ise bakıyoruz. Ben kendim yapmak istiyorum filmi biliyorsunuz. Ama henüz netleştirmedik, çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Usta sanatçının bu sözleri, merakla beklenen projeye dair heyecanı daha da artırdı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

50 YILDIR AYNI YASTIKTA!

Öte yandan Orhan Gencebay ve Sevim Emre, gala gecesinde kameralara birlikte poz verdi. Güzellik yarışmalarında elde ettiği başarıyla adını duyuran Sevim Emre, daha sonra sinema kariyerine adım atmıştı.

Çift, 1974 yılından bu yana süren birlikteliklerini uyum ve mutluluk içinde devam ettiriyor.

Sanat camiasında örnek gösterilen çiftin 50 yıllık aşkı, doludizgin sürüyor.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör