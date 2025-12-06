06 Aralık 2025, Cumartesi
Haberler Magazin Haberleri Sabancıların müstakbel gelini Esra Bilgiç'ten romantik kareler!

Sabancıların müstakbel gelini Esra Bilgiç'ten romantik kareler!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.12.2025 15:50
Sabancıların müstakbel gelini Esra Bilgiç’ten romantik kareler!

Oyuncu Esra Bilgiç ve DJ sevgilisi Faruk Sabancı'nın aşkı doludizgin sürüyor. İkili Fas tatili sonrası yeni rotalarını belirledi. Ünlü çift, tatil pozlarıyla magazin gündemine yerleşti.

"Adanış: Kutsal Kavga", "Diriliş Ertuğrul", "Bir Umut Yeter" gibi birçok yapımda rol alan oyuncu Esra Bilgiç, şu sıralar özel hayatıyla adından söz ettiriyor.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Bir süredir iş insanı ve DJ Faruk Sabancı ile aşk yaşayan Bilgiç, son olarak sevgilisiyle birlikte Fas'a gitmiş ve peş peşe paylaşımlar yapmıştı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Bu kez rotalarını İtalya'ya çeviren çift, yeni aşk dolu karelerini sosyal medyadan paylaştı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Takipçileri Bilgiç'in paylaşımına "Çok yakışıyorsunuz çifte kumrularım", "Rabbim mutluluğunuzu hiç bozmasın inşallah" yorumlarında bulundu.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör