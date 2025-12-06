Sabancıların müstakbel gelini Esra Bilgiç'ten romantik kareler!
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.12.2025 15:50
Oyuncu Esra Bilgiç ve DJ sevgilisi Faruk Sabancı'nın aşkı doludizgin sürüyor. İkili Fas tatili sonrası yeni rotalarını belirledi. Ünlü çift, tatil pozlarıyla magazin gündemine yerleşti.
"Adanış: Kutsal Kavga", "Diriliş Ertuğrul", "Bir Umut Yeter" gibi birçok yapımda rol alan oyuncu Esra Bilgiç, şu sıralar özel hayatıyla adından söz ettiriyor.
Bir süredir iş insanı ve DJ Faruk Sabancı ile aşk yaşayan Bilgiç, son olarak sevgilisiyle birlikte Fas'a gitmiş ve peş peşe paylaşımlar yapmıştı.
Bu kez rotalarını İtalya'ya çeviren çift, yeni aşk dolu karelerini sosyal medyadan paylaştı.
Takipçileri Bilgiç'in paylaşımına "Çok yakışıyorsunuz çifte kumrularım", "Rabbim mutluluğunuzu hiç bozmasın inşallah" yorumlarında bulundu.
