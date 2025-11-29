79 yaşındaki Zihni Göktay bakımevindeki hayatını anlattı

Kaynak: Sosyal medya

"EV BİTİNCE KARAR VERECEĞİZ"

Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre; Feneryolu'ndaki evinin kentsel dönüşüme girmesi nedeniyle geçici olarak bakımevine yerleşen Göktay, "Kızımla birlikte böyle daha uygun olacağına karar verdik. Evim yapılana kadar burada kalmayı düşünüyorum" dedi.

15 Mayıs'tan beri bakımevinde olduğunu ifade eden sanatçı "Kentsel dönüşüm çıkınca buraya geldim. Kızım Zeynep ile konuştuk. Geçici bir süre için böyle daha uygun olacağına karar verdik. Feneryolu'ndaki ev yapılana kadar burada kalacağım. Sonrasına karar vereceğiz. Burası bana iyi geldi. Kalmaya devam ederim ama yanımda bir bakıcıya ihtiyacım var. Benim ilaçlarımı takip edecek, ilgilenecek. Evim 3+1 olacak. Kızım 'Ev bitince gel otur, bir yardımcı tutarız' dedi. Ev bitince karar vereceğiz" şeklinde konuştu.