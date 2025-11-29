79 yaşındaki Zihni Göktay bakımevindeki hayatını anlattı
Tiyatro dünyasının usta ismi Zihni Göktay, bakımevinde çekilen görüntüleriyle sosyal medyanın gündemine oturdu. 79 yaşındaki duayen oyuncu, bu kararının nedenini ve sağlık durumunu sevenleriyle paylaştı.
Türk tiyatrosuna adını altın harflerle yazdırmayı başaran Zihni Göktay bakımevindeki görüntüleriyle adından söz ettirmişti. Usta oyuncu, çok konuşulan görüntülerinin ardından verdiği röportajda buradaki yaşamına dair samimi açıklamalarda bulundu.
"EV BİTİNCE KARAR VERECEĞİZ"
Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre; Feneryolu'ndaki evinin kentsel dönüşüme girmesi nedeniyle geçici olarak bakımevine yerleşen Göktay, "Kızımla birlikte böyle daha uygun olacağına karar verdik. Evim yapılana kadar burada kalmayı düşünüyorum" dedi.
15 Mayıs'tan beri bakımevinde olduğunu ifade eden sanatçı "Kentsel dönüşüm çıkınca buraya geldim. Kızım Zeynep ile konuştuk. Geçici bir süre için böyle daha uygun olacağına karar verdik. Feneryolu'ndaki ev yapılana kadar burada kalacağım. Sonrasına karar vereceğiz. Burası bana iyi geldi. Kalmaya devam ederim ama yanımda bir bakıcıya ihtiyacım var. Benim ilaçlarımı takip edecek, ilgilenecek. Evim 3+1 olacak. Kızım 'Ev bitince gel otur, bir yardımcı tutarız' dedi. Ev bitince karar vereceğiz" şeklinde konuştu.
"8 AY ÖNCE EVDE DÜŞTÜM"
Evinde kaza geçirdiğini söyleyen Zihni Göktay, "Bundan 7-8 ay önce evde sırt üstü düştüm. O beni biraz yıprattı. Kolumda biraz sıkıntı oldu. Gözümde bir sarı nokta zafiyeti var. Ameliyatla düzelecek bir şey değil. 'Onunla yaşamayı öğreneceksin' dediler. Onun dışında çok şükür iyiyim" diye konuştu.
Tiyatro oyunlarının devam ettiğini söyleyen Göktay, sahnelerden kopmadığını ifade etti: "Tiyatroya bayılıyorum. Konuk sanatçılığım devam ediyor. 'Cihat Tamer ile Bir Varmış Bir Yokmuş' diye programımız var. 60 yıllık birikimlerimizi anlatıyoruz. Tiyatrodan arkadaşlar boş bırakmıyor. Oyun olduğu gün alıyorlar, tekrar bırakıyorlar."
Çalışmayı sevdiğini belirten Göktay, "14 yaşından beri çalışıyorum. İş olmayınca sudan çıkmış balık gibi oluyorum" dedi.
Zihni Göktay'ın odasında, ödülleri, İsmail Hakkı Dümbüllü'nün fotoğrafı ve gazete kupürleri yer alıyor.
Dizi teklifleri geldiğini söyleyen sanatçı, "Tiyatro her zaman asıl işim. Diziler affedersiniz yozlaştı. Bizimkiler gibi değil. Şimdi kavga dövüş reytingi yükseltiyorlar. En son 'Ulan İstanbul'u yaptım. İki film yaptım. Vizyona girmediler henüz. Teklifler geliyor ama her şey para değil. Okuduğum senaryoların bana uygun olması gerekiyor. Yoksa kabul etmiyorum, tiyatroma mani oluyor diye" dedi.
TİYATRO AŞIĞI
Uzun yıllar 'Lüküs Hayat' operetinde oynayan Zihni Göktay,"Hayat sizin için lüküs mü geçti?" sorusuna "Çok dikenli yollardan geçtim. Çünkü tiyatro bir fedakârlık müessesesidir. Şimdi gençlere bakıyorum burnunda sivilce çıksa 20 günlük rapor alıyorlar. Beni kapıda ambulans bekledi, iğne oldum, çıktım oyuna devam ettim. Annem gece vefat etti, ben saat 15.30'da 'Lüküs Hayat' oynadım. Bana 'neden oynuyorsun' dediler. Herkesin acısı kendine dedim" diye yanıt verdi.
Tiyatro aşığı olduğunu vurgulayan Göktay, sevenlerine 'tiyatroyu ihmal etmeyin' diye seslendi: "Tiyatroyu ihmal etmesinler. Çünkü biz montajsız, hilesiz bir meslek yapıyoruz. Bizim işimizin pardonu yok."
"EŞİMİN KAYBI AĞIR OLDU"
3 yıl önce eşi Sevinç Göktay'ı kaybeden Zihni Göktay, "Onun kaybı benim için ağır oldu. 46 yıllık tek eşlilik. Eşimi doğru seçtim. Magazine malzeme olacak bir evliliğimiz hiç olmadı. Hep bir aile figürü olduk" diye konuştu.
