Ünlü oyuncuya hapis şoku! Meral Kaplan’ın ruhsatsız sağlık merkezine kapatma

Kaynak: Instagram

Diğer şüpheliler Azra Bolkar ve Bahar Uysal ise Kaplan'ın yanında asistan ve yardımcı olarak sigortalı çalıştıklarını, yetkisiz bir işlem yapmadıklarını öne sürdü.

DAVA ERTELENDİ

Duruşmada Cumhuriyet Başsavcısı, sanık Meral Kaplan'ın "biorezonans" işlemini Sağlık Bakanlığı'ndan izin alarak yaptığını iddia etmesi üzerine, yaşam merkezinin iş yeri ruhsat, izin ve faaliyet başlangıç tarihinin detaylı olarak araştırılmasını talep etti. Hakim, bu kritik bilgilerin temini için ilgili kurumlara müzekkere yazılmasına karar vererek davayı erteledi.