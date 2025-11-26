Hande Erçel’den alkışlanacak hareket! Küçük hayranını böyle korudu

26 Kasım 2025, Çarşamba
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.11.2025 14:13
Sosyal medyanın en çok takip edilen isimlerinden Hande Erçel, film galası için gittiği Moskova'da kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranına sert müdahale yapan korumalara tepki gösterdi.

Son olarak "Aşk ve Gözyaşı" dizisiyle adından söz ettiren güzel oyuncu Hande Erçel, attığı her adımla gündem olmaya devam ediyor...

Geçtiğimiz gün 32. yaş gününü kutlayan Erçel, bu kez bambaşka bir konuyla gündeme geldi. Yeni filminin tanıtımı için Moskova'ya giden oyuncu, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Güzel oyuncu, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen küçük hayranlara sert müdahale eden korumalara ise "Hey hey hey. Stop" diyerek tepki gösterdi.

Erçel'in bu tavrı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Hayranları oyuncunun sert ama adil tepkisine yorum yağdırdı.

