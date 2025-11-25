Serenay Sarıkaya kayıtsız kalmadı! Mahmut Tuncer’in isteğine güldüren yanıt

25 Kasım 2025, Salı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.11.2025 17:03
Ünlü türkücü Mahmut Tuncer, geçmişte hayatının film olması durumunda kendisini Serenay Sarıkaya’nın canlandırmasını istediğini açıklamıştı. Tuncer’in bu sözleri üzerine ünlü oyuncudan esprili yanıt geldi.

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiren Serenay Sarıkaya, ünlü türkücü Mahmut Tuncer'in isteğiyle magazin gündemine bomba gibi düştü.

"Bakkal Amca", "Altın Dişli Hayriye", "Jandarma" ve "Leylo" gibi şarkılarıyla tanınan Tuncer, katıldığı bir programda hayatı film olursa kendisini canlandırmasını istediği ismi açıkladı.

64 yaşındaki ünlü isim, bu isteğini "Onun rol kabiliyeti çok iyi, o beni oynayabilir. Makyaj falan yapılır yani" sözleriyle ifade etti. Tuncer'in bu açıklamasında ciddi mi olduğu yoksa şaka mı yaptığı anlaşılamadı.

"İKNA OLDUM"

Bu paylaşımı gören Serenay Sarıkaya da kayıtsız kalamadı. Ünlü oyuncu, o fotoğrafa "İnanılmaz. İkna oldum, olacağım gibi..." diye yorum yaptı.

