Ediz Hun 53 yıllık eşiyle doğum gününü kutladı!

Türk sinemasının yaşayan efsanesi Ediz Hun, 85. yaş gününü ailesi ve yakın dostlarıyla birlikte kutladı. Enerjisiyle yıllara meydan okuyan usta sanatçı, eşi Berna Hun ile birlikte çekildiği fotoğrafı takipçileriyle buluşturdu.

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Ediz Hun, yeni yaşına sevdikleriyle birlikte merhaba dedi. Yeşilçam'a adını altın harflerle yazdıran usta oyuncu, 85. yaşını aile bireyleri ve yakın dostlarıyla kutladı.

Hayranlarının mesaj yağdırdığı ünlü isim, sosyal medya hesabından doğum günü paylaşımı yaptı.

Hun, gönderisinde; ''Değerli dostlarım, nazik mesajlarınız beni çok mutlu etmiştir. Size sonsuz teşekkürlerimle birlikte, Sevgi ve Saygılarımı sunuyorum.'' ifadelerini kullandı.

Ünlü sanatçıya takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni yağdı.

