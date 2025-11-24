atv'nin heyecanla beklenen yeni dizisi A.B.İ.'den görkemli afiş!
atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan ve heyecanla beklenen “A.B.İ.” dizisinin afişi beğeni topladı. Çarpıcı hikayesi ve yıldız oyuncu kadrosuyla “A.B.İ.”, çok yakında atv’de seyirci ile buluşacak.
atv ekranlarında yakında izleyiciyle buluşacak olan, OGM Pictures imzalı A.B.İ. dizisi, yayınlanan afişiyle dikkatleri üzerine çekti. Seyircide güçlü bir etki bırakan afiş, iddialı sahneler ve nefes kesen bir hikâyenin yolda olduğunun sinyalini veriyor.
Yönetmen koltuğunda Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Murat Aksu'nun oturduğu, senaryosunu Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melih Özyılmaz ve Melek Seven'in kaleme aldığı dizide başrolleri Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu paylaşıyor.
Ailesinin karanlık geçmişinden kaçarken bambaşka bir hayata adım atan Doğan'ın, yıllar sonra yüzleşmek zorunda kaldığı sırlarla dolu hikâyesini anlatan yapım, etkileyici oyuncu kadrosu ve güçlü hikâyesiyle dikkat çekiyor.
Dizinin oyuncu kadrosunda; Kenan İmirzalıoğlu, Afra Saraçoğlu, Asude Kalebek, Sinan Tuzcu, Diren Polatoğulları, Nihal Koldaş, Toprak Sağlam, Serkay Tütüncü, Tuğçe Açıkgöz, Ardıl Zümrüt, Ali Önsöz, Esra Şengünalp, Yaren Yapıcı, Ebrar Karabakan, Mert Demirci, Ayşen Sezerel, Burak Can Doğan, Tarık Ündüz ve Tarık Papuççuoğlu ile Tülay Bursa gibi başarılı isimler yer alıyor.
Çarpıcı hikayesi ve yıldız oyuncu kadrosuyla "A.B.İ.", yakında atv'de!
