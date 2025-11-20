20 Kasım 2025, Perşembe
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.11.2025 14:03
Hastalığını kaza sonrası öğrenmişti! Semiramis Pekkan son durumunu paylaştı

"Süperstar" lakabıyla anılan sanatçı Ajda Pekkan'ın kardeşi Semiramis Pekkan, yaşadıı kaza sonucu akciğerinde kitle olduğunu öğrenmişti. Ünlü isim, son durumuyla ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

Köpeği Tina'yı gezdirdiği sırada merdivenlerden düşerek talihsiz bir kaza yaşayan Semiramis Pekkan, bu olayın ardından akciğerinde bir kitle olduğunu öğrenmişti.

Yaptırdığı kapsamlı check-up sonrası hastalığı ortaya çıkan Pekkan, vakit kaybetmeden tedavi sürecine başlamıştı.

Tedavisi devam eden ünlü isim, Instagram hesabından paylaştığı videoyla son durumunu sevenleriyle paylaştı. Tedavi nedeniyle saç dökülmesi yaşadığını söyleyen Pekkan, bu süreçte kendisine peruk yaptırdığını dile getirdi.

"KORUMA TEDAVİSİ ALIYORUM"

Yaptırdığı perukla kamera karşısına geçen Semiramis Pekkan "Çok fena şeyler olmuyor, olmayacak. Çünkü ben kararımı verdim, durum bu. Bir koruma tedavisi alıyorum. Ama ne olursa olsun tabii zehir veriyorlar, başka tatsızlıklar yapabilir diye endişeleniyorlar. İnsan saç kaybediyor. Olabilir, ne olacak? 4 tane peruk yaptırdım kendime. Bir tanesi bu, beğendiniz mi? Bu peruk ne kadar rahat, size anlatamam."

