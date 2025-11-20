Hastalığını kaza sonrası öğrenmişti! Semiramis Pekkan son durumunu paylaştı

"KORUMA TEDAVİSİ ALIYORUM"



Yaptırdığı perukla kamera karşısına geçen Semiramis Pekkan "Çok fena şeyler olmuyor, olmayacak. Çünkü ben kararımı verdim, durum bu. Bir koruma tedavisi alıyorum. Ama ne olursa olsun tabii zehir veriyorlar, başka tatsızlıklar yapabilir diye endişeleniyorlar. İnsan saç kaybediyor. Olabilir, ne olacak? 4 tane peruk yaptırdım kendime. Bir tanesi bu, beğendiniz mi? Bu peruk ne kadar rahat, size anlatamam."

Kaynak: Instagram