Hastalığını kaza sonrası öğrenmişti! Semiramis Pekkan son durumunu paylaştı
"Süperstar" lakabıyla anılan sanatçı Ajda Pekkan'ın kardeşi Semiramis Pekkan, yaşadıı kaza sonucu akciğerinde kitle olduğunu öğrenmişti. Ünlü isim, son durumuyla ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.
Köpeği Tina'yı gezdirdiği sırada merdivenlerden düşerek talihsiz bir kaza yaşayan Semiramis Pekkan, bu olayın ardından akciğerinde bir kitle olduğunu öğrenmişti.
Yaptırdığı kapsamlı check-up sonrası hastalığı ortaya çıkan Pekkan, vakit kaybetmeden tedavi sürecine başlamıştı.
Tedavisi devam eden ünlü isim, Instagram hesabından paylaştığı videoyla son durumunu sevenleriyle paylaştı. Tedavi nedeniyle saç dökülmesi yaşadığını söyleyen Pekkan, bu süreçte kendisine peruk yaptırdığını dile getirdi.
"KORUMA TEDAVİSİ ALIYORUM"
Yaptırdığı perukla kamera karşısına geçen Semiramis Pekkan "Çok fena şeyler olmuyor, olmayacak. Çünkü ben kararımı verdim, durum bu. Bir koruma tedavisi alıyorum. Ama ne olursa olsun tabii zehir veriyorlar, başka tatsızlıklar yapabilir diye endişeleniyorlar. İnsan saç kaybediyor. Olabilir, ne olacak? 4 tane peruk yaptırdım kendime. Bir tanesi bu, beğendiniz mi? Bu peruk ne kadar rahat, size anlatamam."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2026 DUS ne zaman, hangi tarihte? Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tarihi
- Geçirgen bağırsak sendromu nedir, belirtileri nelerdir, nasıl iyileştirilir?
- Warner Bros nedir, ne zaman kuruldu? Warner Bros Kerem Aktürkoğlu'na neden dava açtı?
- 33. Dönem POMEM başvurusu ne zaman başlayacak? EGM POMEM başvuru şartları
- Yılbaşı ne zaman, 1 Ocak 2026 hangi güne denk geliyor?
- Masterchef'te dün akşam kim elendi? MasterChef’e veda eden isim belli oldu
- ÖSYM 2025 ALES 3 takvimi: Sınav günü, oturum saati ve sonuç tarihi
- 20 Kasım ne günü, anlam ve önemi nedir? Dünya Çocuk Hakları Günü nasıl ortaya çıktı?
- 19-25 Kasım ŞOK aktüel kataloğu: Bu haftanın indirimli ürünleri neler?
- Dünya Kupası play-off turu kura çekimi saat kaçta? Türkiye'nin rakibi kim olacak?
- Lodos sonrası kış jet hızıyla gelecek! Hazırlıklı olun: 20 Kasım hava durumu raporu
- Kainat Güzellik Yarışması 2025: Miss Universe yarışma tarihi, saati ve yayın kanalı