Çağla Şıkel: "Müzikaller çok güzel gidiyor"

Model ve sunucu Çağla Şıkel, yoğun çalışma temposuna kısa bir mola vererek AVM'de görüntülendi.

Sabah saatlerinde alışveriş için mağazaları gezen Şıkel, her zamanki gibi zarif ve enerjikti. Fotoğraf taleplerini kırmayan Şıkel, sempatik tavırlarıyla ilgi topladı.

Sabah'ın haberine göre; Son dönemde yer aldığı müzikal projelerden mutluluk duyduğunu ifade eden ünlü isim, "Müzikallerden devam ediyoruz, her şey çok güzel gidiyor" diyerek AVM'den ayrıldı.

Kaynak: Sosyal medya