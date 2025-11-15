Çağla Şıkel: "Müzikaller çok güzel gidiyor"
Son dönemde yer aldığı müzikal projeleriyle adından söz ettiren ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, önceki gün bir AVM'de görüntülendi. Yoğun çalışma temposuna kısa mola veren Şıkel, "müzikallerden devam ediyoruz, her şey çok güzel" dedi.
Sabah saatlerinde alışveriş için mağazaları gezen Şıkel, her zamanki gibi zarif ve enerjikti. Fotoğraf taleplerini kırmayan Şıkel, sempatik tavırlarıyla ilgi topladı.
Sabah'ın haberine göre; Son dönemde yer aldığı müzikal projelerden mutluluk duyduğunu ifade eden ünlü isim, "Müzikallerden devam ediyoruz, her şey çok güzel gidiyor" diyerek AVM'den ayrıldı.