Blok3’ten şehitlerimiz için taziye! Tüm konserlerini iptal etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.11.2025 08:49
Ünlü rapçi Blok3, Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerlerimizin ardından planlanan konserlerini iptal ettiğini duyurdu.

Türkiye şehitlerine ağlıyor... Azerbaycan'dan kalkan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C130 tipi kargo uçağı Gürcistan'da düştü. Milli Savunma Bakanlığı düşen uçakta 20 personelin olduğunu açıkladı.

Yurt genelinde derin bir üzüntü yaşanırken, sanat dünyasından da peş peşe taziye mesajları gelmeye devam ediyor.

Son olarak, Blok3 mahlaslı rapçi Hakan Aydın, şehit olan askerlerimizin ardından 3 gün boyunca planlanan konserlerini iptal ettiğini duyurdu.

İşte ünlü ismin sosyal medya paylaşımı...

