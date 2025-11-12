atv'nin merakla beklenen dizisi A.B.İ.'nin açılımı ortaya çıktı!
Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu'nun başrolünde olduğu atv'nin yeni dizisi "A.B.İ."nin açılımı izleyiciler tarafından merak ediliyordu. Günlerdir sosyal medyada gündeme getirilen "A.B.İ. ne anlama geliyor?" sorusu nihayet yanıt buldu.
Yakında atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan "A.B.İ" dizisi, daha başlamadan büyük merak uyandırdı. Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu'nun başrolünde yer aldığı dizinin "Aile Bir İmtihandır" cümlesinin kısaltması olduğu ortaya çıktı.
"İnsan ailesini seçemez" cümlesinden yola çıkan senaryo ekibi, izleyiciyi ekran başına kilitleyecek bir hikaye yazdı.
Dizide İmirzalıoğlu'nun canlandırdığı Doğan, mafyatik ilişkiler örgüsü içinde yer alan ailesinin kendisine dayattığı yaşam tarzından uzaklaşmak için kendi yolunu çizmeye karar verecek.
Gel gelelim, karanlık geçmişini bir anda silip atmak o kadar kolay olmayacak ve sonunda kendini geçmişiyle yüzleşirken bulacak. Biz de ekranların yeni fenomeniyle tanışmak için gün sayacağız.
Konuyu köşesine taşıyan Sabah Gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ şu ifadeleri kullandı:
Herkes Atv'nin yakında yayınlanacak yeni dizisi A.B.İ.'nin açılımını merak ediyor. Evet, dizide isim olarak kullanılan A.B.İ. bir kısaltma. "Büyük erkek kardeş" anlamı taşıdığı gibi aynı zamanda "Aile Bir İmtihandır" cümlesinin kısaltması.
"İNSAN AİLESİNİ SEÇEMEZ"
OGM Pictures adına Onur Güvenatam'ın yapımcılığını üstlendiği dizimin hikayesi "İnsan ailesini seçemez" gerçeğinden hareketle kaleme alınmış. Gerçekten de aile, kişinin karakterinden öte yaşam çizgisini de belirleyen bir olgu. Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melih Özyılmaz ve Melek Seven'in oluşturduğu senaryo ekibi de bu gerçeği eksen almış.
Doğan, mafyatik ilişkiler örgüsü içinde yer alan ailesinin kendisine dayattığı yaşam tarzından uzaklaşmak için kendi yolunu çizmeye karar verir. Gelgelelim, karanlık geçmişini bir anda silip atmak o kadar kolay olmayacak ve sonunda kendini geçmişiyle yüzleşirken bulacaktır.
Kenan İmirzalıoğlu gibi bir oyunculuk devine eşlik eden yetenekli ve güzel Afra Saraçoğlu'nun yanı sıra yönetmen koltuğunda da Yağmur-Durul Taylan kardeşlerin oturduğu düşünülürse, geriye ekranların yeni fenomeniyle tanışmak için günleri saymak kalıyor.
