atv’nin merakla beklenen dizisi A.B.İ.’nin açılımı ortaya çıktı!

Kaynak: ATV

"İNSAN AİLESİNİ SEÇEMEZ"

OGM Pictures adına Onur Güvenatam'ın yapımcılığını üstlendiği dizimin hikayesi "İnsan ailesini seçemez" gerçeğinden hareketle kaleme alınmış. Gerçekten de aile, kişinin karakterinden öte yaşam çizgisini de belirleyen bir olgu. Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melih Özyılmaz ve Melek Seven'in oluşturduğu senaryo ekibi de bu gerçeği eksen almış.

Doğan, mafyatik ilişkiler örgüsü içinde yer alan ailesinin kendisine dayattığı yaşam tarzından uzaklaşmak için kendi yolunu çizmeye karar verir. Gelgelelim, karanlık geçmişini bir anda silip atmak o kadar kolay olmayacak ve sonunda kendini geçmişiyle yüzleşirken bulacaktır.

Kenan İmirzalıoğlu gibi bir oyunculuk devine eşlik eden yetenekli ve güzel Afra Saraçoğlu'nun yanı sıra yönetmen koltuğunda da Yağmur-Durul Taylan kardeşlerin oturduğu düşünülürse, geriye ekranların yeni fenomeniyle tanışmak için günleri saymak kalıyor.