Şarkıcı Bengü’nün Çağatay Ulusoy itirafı gündem oldu

ÇAĞATAY ULUSOY İTİRAFI!

Milliyet'in haberine göre; Bengü, "Beğendiğim çok oyuncu var. Çağatay Ulusoy ile çok isterdim, yıllar önce 'Beyaz Show'da bir araya gelmiştik. Benim şarkımı söylemişti. Romantik komedi ya da romantik bir aşk filmi olsun. İsterim güzel olur" diyerek dikkat çekici bir itirafta bulundu.