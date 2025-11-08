Şarkıcı Bengü’nün Çağatay Ulusoy itirafı gündem oldu

08 Kasım 2025, Cumartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.11.2025 09:52 Güncelleme: 08.11.2025 09:53
Geçtiğimiz haftalarda bir diziye konuk olan ve performansıyla dikkat çeken Bengü, ünl oyuncu Çağatay Ulusoy'la ilgili çok konuşulacak bir itirafta bulundu.

Son dönemde birçok ünlü isim kendi hayat hikâyelerinin sinemaya uyarlanmasını isterken, şarkıcı Bengü tam tersi bir açıklamayla gündeme geldi.

Geçtiğimiz haftalarda Kızılcık Şerbeti'ne konuk olan ve performansıyla dikkat çeken şarkıcının, oyunculuğa devam edip etmeyeceği merak konusu olmuştu.

İstanbul Gayrettepe'de görüntülenen oyuncu, merak edilen konuyla ilgili samimi açıklamalar yaptı.

ÇAĞATAY ULUSOY İTİRAFI!

Milliyet'in haberine göre; Bengü, "Beğendiğim çok oyuncu var. Çağatay Ulusoy ile çok isterdim, yıllar önce 'Beyaz Show'da bir araya gelmiştik. Benim şarkımı söylemişti. Romantik komedi ya da romantik bir aşk filmi olsun. İsterim güzel olur" diyerek dikkat çekici bir itirafta bulundu.

