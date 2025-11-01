01 Kasım 2025, Cumartesi
Haberler Magazin Haberleri Yeşilçam’ın efsane ismi Engin Çağlar’dan acı haber!

Yeşilçam’ın efsane ismi Engin Çağlar’dan acı haber!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.11.2025 11:16 Güncelleme: 01.11.2025 11:22
ABONE OL
Yeşilçam’ın efsane ismi Engin Çağlar’dan acı haber!

Türk sinemasının efsane jönlerinden Engin Çağlar hayatını kaybetti. Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden olan usta oyuncunun vefat haberini, kurucu üyeleri arasında yer aldığı Film-San Vakfı duyurdu.

Yeşilçam'ın unutulmaz jönlerinden Engin Çağlar'ın vefatı sevenlerini yasa boğdu.

Kaynak: AAKaynak: AA

Acı haberi, Film-San Vakfı, sosyal medyada şu ifadelerle duyurdu:

"Film-San Vakfının Kurucu Üyelerinden ve Türk Sineması'nın & Yeşilçam'ın Değerli Oyuncusu Engin Çağlar'a Allahtan Rahmet, Ailesine ve Sevenlerine Başsağlığı Diliyoruz…

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

ENGİN ÇAĞLAR KİMDİR?

Gerçek adı Çağlan Övet olan Engin Çağlar, 1940'lı yıllarda İstanbul'da doğdu. 1960'lı ve 1970'li yıllarda Türk sinemasının en popüler erkek oyuncularından biri olarak tanındı.

Şişli Terakki Lisesi ve Robert Koleji'nde eğitimini tamamlayan ünlü isim, sonrasında da Almanya'da iç mimarlık eğitimi aldı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

1962 senesinde Ses dergisinin yarışmasına katıldı ve ikinci oldu. Ardından sinemaya adım atan Çağlar, ilk olarak Fatma Girik'le birlikte Öksüz adlı filmde rol aldı.

Kadın Değil Başbelası, Kınalı Yapıncak, Feride, Makber, Rüyalar Gerçek Olsa ve İntizar gibi filmlerde boy gösteren Engin Çağlar, Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Emel Sayın ve Neşe Karaböcek gibi isimlerle başrolleri paylaştı.

1971 Avrupa Güzeli Filiz Vural ile 1972'de evlenen Engin Çağlar'ın Çağlan ve Eser adında iki oğlu oldu.

İSMİ NASIL DEĞİŞTİ?

Gerçek adı Çağlan Övet olan Engin Çağlar, isminin nasıl değiştiğini şu sözlerle anlatmıştı:

"Ses Mecmuası yazarı rahmetli bir arkadaş dedi ki, 'Senin Çağlan Övet adın soyadın ama daha akılda kalan daha kolay bir isim, sinema ismi bulalım. Sinema ismin Engin olsa ya?' dedi. İsmim Engin olsun ama Ben Çağlan ismini hem seviyorum hem de babam koymuş. Ama hem Engin hem Çağlan 'n' ile bitiyor. 'Çağlar' yapalım ki anonslar da vursun 'Engin Çağlar' diye dedim. Oradan çıktı isim. Ben kullanamadım ama nüfus kağıdım Çağlan Övet."

Kaynak: AAKaynak: AA

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör