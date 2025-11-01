Yeşilçam’ın efsane ismi Engin Çağlar’dan acı haber!

1962 senesinde Ses dergisinin yarışmasına katıldı ve ikinci oldu. Ardından sinemaya adım atan Çağlar, ilk olarak Fatma Girik'le birlikte Öksüz adlı filmde rol aldı.

Kadın Değil Başbelası, Kınalı Yapıncak, Feride, Makber, Rüyalar Gerçek Olsa ve İntizar gibi filmlerde boy gösteren Engin Çağlar, Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Emel Sayın ve Neşe Karaböcek gibi isimlerle başrolleri paylaştı.

1971 Avrupa Güzeli Filiz Vural ile 1972'de evlenen Engin Çağlar'ın Çağlan ve Eser adında iki oğlu oldu.

İSMİ NASIL DEĞİŞTİ?

Gerçek adı Çağlan Övet olan Engin Çağlar, isminin nasıl değiştiğini şu sözlerle anlatmıştı:

"Ses Mecmuası yazarı rahmetli bir arkadaş dedi ki, 'Senin Çağlan Övet adın soyadın ama daha akılda kalan daha kolay bir isim, sinema ismi bulalım. Sinema ismin Engin olsa ya?' dedi. İsmim Engin olsun ama Ben Çağlan ismini hem seviyorum hem de babam koymuş. Ama hem Engin hem Çağlan 'n' ile bitiyor. 'Çağlar' yapalım ki anonslar da vursun 'Engin Çağlar' diye dedim. Oradan çıktı isim. Ben kullanamadım ama nüfus kağıdım Çağlan Övet."

Kaynak: AA