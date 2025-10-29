29 Ekim 2025, Çarşamba
Murat Dalkılıç "ameliyat olmadım" deyip son halini paylaştı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.10.2025 09:46
Murat Dalkılıç ameliyat olmadım deyip son halini paylaştı!

11 kez bıçak altına yatarak burun ameliyatı olan Murat Dalkılıç hakkında, geçtiğimiz günlerde 12. kez ameliyat olduğu iddia edilmişti. Dalkılıç, yayılan haberlere son noktayı koyarak iddialara yanıt verdi.

Ünlü popçu Murat Dalkılıç, uzun yıllardır yaşadığı nefes problemi nedeniyle geçirdiği burun ameliyatlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Daha önce tam 11 kez ameliyat masasına yatan Dalkılıç hakkında, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yeni bir iddia ortaya atıldı.

"Murat Dalkılıç 12. kez ameliyat masasına yattı" iddiaları sosyal medyada dolaşmaya başladı.

Dalkılıç'ın burnunda sık sık görülen küçük bir aparat da bu söylentileri güçlendirdi.

Sağlık sorunlarıyla gündemden düşmeyen Dalkılıç son olarak Instagram hesabından çıkan haberlere yanıt verdi.

"BU ŞEKİLDE NEFES ALABİLİYORUM"

Bir hikaye yayınlayan ünlü popçu şunları söyledi: "Herhalde 7-8 ay oldu en son ameliyat olalı. Şu anda sadece nefes alamadığım için burnuma bu aparatı takıyorum. İki senedir böyle idare ediyorum. Ocak gibi tekrar ameliyat olacağım ama şimdilik bu şekilde nefes alabiliyorum. Bu mevzu umarım ocaktan sonra biter artık."

