Murat Dalkılıç "ameliyat olmadım" deyip son halini paylaştı!

Sağlık sorunlarıyla gündemden düşmeyen Dalkılıç son olarak Instagram hesabından çıkan haberlere yanıt verdi.

"BU ŞEKİLDE NEFES ALABİLİYORUM"

Bir hikaye yayınlayan ünlü popçu şunları söyledi: "Herhalde 7-8 ay oldu en son ameliyat olalı. Şu anda sadece nefes alamadığım için burnuma bu aparatı takıyorum. İki senedir böyle idare ediyorum. Ocak gibi tekrar ameliyat olacağım ama şimdilik bu şekilde nefes alabiliyorum. Bu mevzu umarım ocaktan sonra biter artık."

