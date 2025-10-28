28 Ekim 2025, Salı
12. kez burun ameliyatı oldu! Murat Dalkılıç'ı oyuncu sevgilisi yalnız bırakmadı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.10.2025 08:55
12. kez burun ameliyatı oldu! Murat Dalkılıç’ı oyuncu sevgilisi yalnız bırakmadı

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ile oyuncu Özgü Kaya’nın ilişkisi tam gaz devam ediyor. Sürpriz birliktelikleriyle magazin gündemine bomba gibi düşen çift, bu kez sosyal medyadaki romantik paylaşımlarıyla gündem oldu.

Bir süredir mutlu bir ilişki sürdüren Murat Dalkılıç ile Özgü Kaya, sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman gündeme geliyor.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiçeği burnunda çiftten yeni poz geldi.

12.kez burun ameliyatı geçiren Murat Dalkılıç'ı sevgilisi yalnız bırakmadı.

Dalkılıç ile ayna pozu veren 29 yaşındaki oyuncu paylaşımına, 'Minik kurbağa' notunu düştü.

