Bakanlık MÜYORBİR’deki mobbinge müdahale etti!

Giriş: 25.10.2025 09:52 Güncelleme: 25.10.2025 09:56
Burhan Şeşen’in yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptığı MÜYORBİR’de (Müzik Yorumcuları Birliği) Mayıs 2025’te gerçekleşen olağanüstü genel kurulda, yönetmeliğe üç yeni madde eklendi. Üyeler, bu kararlar nedeniyle üzerlerine baskı kurulduğunu belirterek şikâyetçi oldu. Bakanlık duruma el koyup usulsüz kararları iptal etti.

Şarkıcı Burhan Şeşen'in yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptığı Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR) Mayıs 2025'te olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirdi. Bu toplantıda yönetmeliğe eklenen üç yeni madde, üyeler arasında krize yol açtı.

İlk madde şöyle belirlendi: MÜYORBİR'in faaliyetlerini, yargı mercilerine şikayet etme, suç duyurusu gibi işlemlerde bulunanlar üyelikten çıkarılacak.

"İstediğimiz kişiyi asil üye yapabiliriz" diye karar alan yönetim kurulu, sanatçıların dijital platformlardaki haklarını takip etmeyeceklerini de belirti.

BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre; Kararlardan rahatsız olan bazı üyeler, bu uygulamaların mobbing niteliğinde olduğunu belirterek şikâyette bulundu.

İnceleme yapan müfettişler, bu maddeleri usule uygun olmadığı gerekçesiyle iptal etti.

