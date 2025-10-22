22 Ekim 2025, Çarşamba
Haberler Magazin Haberleri Seda Sayan aşka geldi! Eşi Çağlar Ökten'in paylaşımına romantik yorum!

Seda Sayan aşka geldi! Eşi Çağlar Ökten'in paylaşımına romantik yorum!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.10.2025 09:51
ABONE OL
Seda Sayan aşka geldi! Eşi Çağlar Ökten’in paylaşımına romantik yorum!

Ünlü şarkıcı Seda Sayan ile kendisinden yaşça küçük Çağlar Ökten’in mutlu evliliği tam gaz devam ediyor. Ökten'in son Instagram paylaşımına ünlü isimden anında romantik yorum geldi.

Ünlü şarkıcı Seda Sayan ile kendisinden 25 yaş küçük meslektaşı Çağlar Ökten'in evliliği, magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri olmaya devam ediyor.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

2022 yılının nisan ayında Beşiktaş'taki lüks bir otelde dünyaevine giren çift, aralarındaki yaş farkına yönelik eleştirilere aldırmadan mutlu birlikteliklerini sürdürüyor.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan 38 yaşındaki Çağlar Ökten, Instagram hesabından yeni bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

ROMANTİK YORUM

Ökten'in paylaşımına kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum yağarken, en dikkat çeken yorum eşi Seda Sayan'dan geldi.

Sayan, eşinin fotoğrafına "Sevgilim" notunu düşerek kalp emojisi bıraktı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör