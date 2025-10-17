Usta oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu’nun cenaze programı belli oldu

17 Ekim 2025, Cuma
Giriş: 17.10.2025 13:32
"Yabancı Damat" dizisindeki "Memik Dede" karakteriyle hafızalarda yer edinen mimar, oyuncu ve müzisyen Arif Erkin Güzelbeyoğlu, yarın son yolculuğuna uğurlanacak.

"Yabancı Damat" dizisinde canlandırdığı "Memik Dede" karakteriyle akıllarda yer eden usta oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu, 90 yaşında hayatını kaybetti. Vefat haberini oğlu Mehmet Güzelbeyoğlu duyurdu.

Uzun bir süredir ekranda göremediğimiz usta oyuncu geçtiğimiz haftalarda 90 yaşına basmıştı.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU!

Mimar, oyuncu ve müzisyen Arif Erkin Güzelbeyoğlu, yarın son yolculuğuna uğurlanacak.

Usta oyuncu için yarın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde 10.00'da tören düzenlenecek.

Güzelbeyoğlu'nun cenazesi, öğle ezanını müteakip Teşvikiye Camisi'nde kılınacak namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

