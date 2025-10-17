"Evde kaldım" demişti! Ajda Pekkan yıllar sonra itiraf etti

TEK PİŞMANLIĞINI AÇIKLADI

Pekkan, sanat hayatındaki tek pişmanlığını da şu sözlerle dile getirdi:

"Çok isterdim piyano veya başka bir enstrüman çalabilmek. Sadece şarkı söylüyorum, ama müziği hep içimde hissediyorum."

Süperstar'ın bu samimi açıklamaları sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, hayranlarından da "Her haliyle gerçek bir sanatçı" yorumları geldi.

Kaynak: Sosyal medya