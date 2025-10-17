"Evde kaldım" demişti! Ajda Pekkan yıllar sonra itiraf etti
Harbiye konserinde "Evde kaldım" esprisiyle sosyal medyada gündem yaratan Ajda Pekkan, bu kez sahne dışında yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Süperstar, "tek pişmanlığım" diyerek anneliğe dair samimi açıklamalarda bulundu.
Türk pop müziğinin "Süperstar"ı Ajda Pekkan, bu kez sahne performansıyla değil, samimi açıklamalarıyla gündem oldu.
Harbiye konserinde "Evde kaldım" esprisiyle sosyal medyada çok konuşulan Pekkan, İstanbul Kuruçeşme'de katıldığı bir etkinlikte anneliğe dair içten sözleriyle dinleyenleri duygulandırdı.
"ÇOCUĞA FIRSAT BULAMADIM"
Gençlerle bir araya gelen ünlü sanatçı, yeni nesle övgüler yağdırarak "Zeki ve parlak bir nesil. Gençleri tanıyınca çok mutlu oluyorum. Kendimi büyütmekten, çocuğa fırsat bulamadım. Gördükçe imreniyorum ama artık geçti" ifadelerini kullandı.
TEK PİŞMANLIĞINI AÇIKLADI
Pekkan, sanat hayatındaki tek pişmanlığını da şu sözlerle dile getirdi:
"Çok isterdim piyano veya başka bir enstrüman çalabilmek. Sadece şarkı söylüyorum, ama müziği hep içimde hissediyorum."
Süperstar'ın bu samimi açıklamaları sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, hayranlarından da "Her haliyle gerçek bir sanatçı" yorumları geldi.
