İrem Helvacıoğlu'nun en mutlu günü! Bebeğine kavuştu
Mutlu evlilikleriyle dikkat çeken İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar çifti, ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşadı. Güzel haberi ünlü ismin yakın arkadaşı Sebile Ölmez duyurdu.
Güneşin Kızları, Seni Çok Bekledim, Sen Anlat Karadeniz, Yürek Çıkmazı gibi yapımlarla tanınan İrem Helvacıoğlu, 28 Ekim'de Ural Kaspar ile dünyaevine girmişti.
Nikahtan kısa bir süre sonra bebek beklediğini duyuran ünlü oyuncudan güzel haber geldi.
Helvacıoğlu, minik kızına kavuştu. Müjdeli haberi ünlü ismin yakın arkadaşı Sebile Ölmez duyurdu.
Hastane odasındaki balonları "Kızımız geldi" diye paylaşan Ölmez, "Anne kız çok sağlıklı" ifadelerini kullandı.
İlk kez anne baba olan İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar, kızlarının adını henüz açıklamadı.
