Zeki Müren’in filmi mahkemelik oldu! Mirasçılardan şok hamle...

Giriş: 10.10.2025 08:49
Zeki Müren’in mirasçıları, sanatçının hayatını sinemaya uyarlamak isteyen yapımcı Mustafa Uslu'ya dava açtı. Mahkeme, filme ait fragman kayıtlarının bulunduğu flaş belleğin gizli delil olarak korunmasına hükmetti.

'Ayla' ve 'Müslüm' gibi filmlerin de yapımcısı olan Mustafa Uslu; Zeki Müren'in hayatını filme çekeceğini duyurdu.

FLAŞ BELLEK SKANDALI!

SABAH'tan Atakan Irmak'ın haberine göre; Çekimlerinin gizlilikle yürütüldüğü ifade edilen filme dair medyada yer alan haberler sonrası, Müren'in tüm mal varlığını bıraktığı mirasçıları Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfı, izinsiz film fragmanı iddiasıyla yapım şirketlerine karşı dava açtı.

İstanbul Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada, davacılar Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı ile Türk Eğitim Vakfı, davalılar ise Dijital Yapım Evi Reklam Film Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ile Dayıoğlu Danışmanlık Ltd. Şti. oldu.

Türk Eğitim Vakfının dilekçesi üzerine mahkeme, fragmana ilişkin video kayıtlarını içeren flaş belleğin gizli delil olarak mahkeme kasasında muhafaza edilmesine karar verdi.

Ara kararda şu ifadeler yer aldı: "HMK'nın 161/2. maddesi uyarınca mahkeme kasasında muhafaza altına alınan flash belleğin gizli olarak saklanmasına, gizli olarak saklanmasına karar verilen belge ve tutanakların incelenmesinin Mahkeme Hâkimi'nin izni ile gerçekleştirilmesine karar verildi."

BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ

Mahkeme, dosyaya bilirkişi atanmasına ve Müren'in hayatını konu alan film fragmanı ile ilgili inceleme yapılmasını istedi. Kararda, "Daha önce hazırlanmış bilirkişi raporlarına karşı taraf itirazları incelenmiş, dosyanın bir FSEK uzmanı ile uzman senarist bilirkişiye tevdiine karar verilmiştir" ifadesi yer aldı.

FLAŞ AÇILSIN' TALEBİ

Bilirkişi Dr. Öğr. Üyesi Emre Y. tarafından mahkemeye sunulan dilekçede; gizli olarak saklanan flaş belleğin inceleme amacıyla açılması talep edildi. Bilirkişi, mahkemeden izin verilmesi halinde gizli delilin incelenebileceğini belirtti.

