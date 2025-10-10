Zeki Müren’in filmi mahkemelik oldu! Mirasçılardan şok hamle...

Kaynak: AA

FLAŞ BELLEK SKANDALI!

SABAH'tan Atakan Irmak'ın haberine göre; Çekimlerinin gizlilikle yürütüldüğü ifade edilen filme dair medyada yer alan haberler sonrası, Müren'in tüm mal varlığını bıraktığı mirasçıları Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfı, izinsiz film fragmanı iddiasıyla yapım şirketlerine karşı dava açtı.

İstanbul Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada, davacılar Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı ile Türk Eğitim Vakfı, davalılar ise Dijital Yapım Evi Reklam Film Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ile Dayıoğlu Danışmanlık Ltd. Şti. oldu.

Kaynak: AA