Sosyetenin gözde çifti yeniden bir arada

Kaynak: Sosyal medya

Sosyetik çiftle ilgili bu kez müjdeli bir haberim var. Metin Şen ile Zeynep Özbulut, aşklarına kaldıkları yerden devam etmeye başladı. Bodrum'da başlayan romantik hikayelerini yine aynı yerde noktalayan çift, ayrılığa ancak bir ay dayanabilmiş ve bu kez İstanbul'da barış çubuğunu yakmış.

Mutluluklarına benim de birkaç kez şahit olduğum çift, zaten niye ayrılmıştı anlayamamıştım. Umarım bu kez mutlulukları daim olur."