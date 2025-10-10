Sosyetenin gözde çifti yeniden bir arada
Aşklarıyla magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasına giren Metin Şen ile Zeynep Özbulut çiftinden sevindiren haber geldi. Geçtiğimiz ay yollarını ayıran ikili, ilişkilerine kaldıkları yerden devam etmeye başladı.
Geçtiğimiz ay sürpriz bir şekilde yollarını ayıran sosyetenin tanınan isimleri Metin Şen ile Zeynep Özbulut cephesinden sevindiren bir haber geldi.
Sabah yazarı Bülent Cankurt, bugünkü köşesinde ünlü çiftin barıştığını duyurdu.
AŞK KALDIĞI YERDEN DEVAM
İşte o yazı:
"İş insanı Metin Şen, Mart 2023'te 23 yıllık eşi Aslı Gümüşel'den boşandıktan sonra aradığı mutluluğu, Temmuz 2024'te Bodrum'da tanıştığı Ankaralı Zeynep Özbulut'ta bulmuştu.
Benim gibi herkes, aynı yıl eşlerinden boşanan ve ikişer çocukları olan çiftin ikinci kez evlenip kocaman bir aile olacaklarını düşünürken geçen ay sürpriz bir şekilde ayrıldıkları haberini vermiştim.
Sosyetik çiftle ilgili bu kez müjdeli bir haberim var. Metin Şen ile Zeynep Özbulut, aşklarına kaldıkları yerden devam etmeye başladı. Bodrum'da başlayan romantik hikayelerini yine aynı yerde noktalayan çift, ayrılığa ancak bir ay dayanabilmiş ve bu kez İstanbul'da barış çubuğunu yakmış.
Mutluluklarına benim de birkaç kez şahit olduğum çift, zaten niye ayrılmıştı anlayamamıştım. Umarım bu kez mutlulukları daim olur."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sıcaklıklar düşüyor: 2 ilde sarı kodlu alarm! Gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına kapıda
- "Mizofobi"den muzdarip olan biri hangisinden korkar?
- Gregoryan takvimine göre şu anda hangi yıldayız?
- Hint bademi hangisinin diğer adıdır?
- FIFA Dünya Kupası tarihinde VAR sistemi ilk kez hangisinde uygulanmıştır?
- Leonardo da Vinci'nin ünlü eseri "Mona Lisa", 1911'de Louvre Müzesi'nden kim tarafından çalınmıştır?
- 2022'de Moskova'dan 10 gün arayla yola çıkan iki farklı turist kafilesi, aynı seyahat acentesinin hatası yüzünden hangisini yaşamıştır?
- 5 Ekim 2012'de oynanan özel bir maçta, İstanbul'da karşılaştığı Boston Celtics'i 97-91 mağlup ederek bir NBA takımını yenen ilk ve tek Türk takımı hangisi olmuştur?
- Yıllardır yanı başımızdaydı: Kalp hastalığı riskini azaltan o mucize!
- 2025 Aile Festivali nedir, ne zaman başlayacak? AileFest nerede, nasıl gidilir?
- Cüzdanına kilit vuran 4 burç! Para onlardan zor çıkar
- Sezonu açıldı: Hangi ayda hangi balık yenir? Ekim ayında yenilmesi gereken balıklar