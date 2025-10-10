Sosyetenin gözde çifti yeniden bir arada

10 Ekim 2025, Cuma
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.10.2025 09:05
Aşklarıyla magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasına giren Metin Şen ile Zeynep Özbulut çiftinden sevindiren haber geldi. Geçtiğimiz ay yollarını ayıran ikili, ilişkilerine kaldıkları yerden devam etmeye başladı.

Geçtiğimiz ay sürpriz bir şekilde yollarını ayıran sosyetenin tanınan isimleri Metin Şen ile Zeynep Özbulut cephesinden sevindiren bir haber geldi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Sabah yazarı Bülent Cankurt, bugünkü köşesinde ünlü çiftin barıştığını duyurdu.

AŞK KALDIĞI YERDEN DEVAM

İşte o yazı:

"İş insanı Metin Şen, Mart 2023'te 23 yıllık eşi Aslı Gümüşel'den boşandıktan sonra aradığı mutluluğu, Temmuz 2024'te Bodrum'da tanıştığı Ankaralı Zeynep Özbulut'ta bulmuştu.

Benim gibi herkes, aynı yıl eşlerinden boşanan ve ikişer çocukları olan çiftin ikinci kez evlenip kocaman bir aile olacaklarını düşünürken geçen ay sürpriz bir şekilde ayrıldıkları haberini vermiştim.

Sosyetik çiftle ilgili bu kez müjdeli bir haberim var. Metin Şen ile Zeynep Özbulut, aşklarına kaldıkları yerden devam etmeye başladı. Bodrum'da başlayan romantik hikayelerini yine aynı yerde noktalayan çift, ayrılığa ancak bir ay dayanabilmiş ve bu kez İstanbul'da barış çubuğunu yakmış.

Mutluluklarına benim de birkaç kez şahit olduğum çift, zaten niye ayrılmıştı anlayamamıştım. Umarım bu kez mutlulukları daim olur."

