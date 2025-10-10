Güllü'nün ölümünde flaş gelişme! Boğuşma izi var mı? Adli Tıp'tan kritik DNA raporu...
Yalova'daki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada kritik bir rapor daha dosyaya girdi. Adli Tıp Kurumu’nun hazırladığı DNA incelemesi, olaydaki muğlak noktalardan birini daha aydınlatacak nitelikte.
Türkiye, ünlü şarkıcı Güllü'nün ölümünü konuşuyor...
Gerçek adı Gül Tut olan sanatçı, 26 Eylül 2025 tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki apartmanın 5. katındaki kapalı terasta, kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetti.
Sanatçının ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma sürerken yeni bir gelişme daha yaşandı.
BAŞKASINA AİT DNA İZİNE RASTLANMADI
Soruşturma çerçevesinde Bursa Adli Tıp Biyoloji İhtisas Dairesi'nin hazırladığı rapor ortaya çıktı. Raporda Güllü'den otopsi sırasında alınan örneklerde başka birine ait herhangi bir DNA izine rastlanmadı.
Özellikle Güllü'nün tırnaklarından alınan örneklerde başka birine ait DNA'nın olmaması, olay öncesi herhangi bir boğuşma olmadığı ihtimalini güçlendirdi.
Öte yandan, konuyla ilgili açıklama yapan ailenin avukatı Rahmi Çelik, "Biyoloji İhtisas Dairesi'nin göndermiş olduğu bir rapor vardır. Bu rapor neticesinde, aynen şunu söylemektedir, Güllü hanımın otopsi esnasında alınan örneklerinde DNA profili çıkmamıştır. Bunlar değerlendirilmiş olduğu zaman, dosyaya gerekli raporlar geldiği zaman kısa sürede maddi gerçeğin ortaya çıkacağına inanıyoruz" dedi.
BİLİRKİŞİ HEYETİ İNCELEMELERİNİ TAMAMLADI
İncelemeye Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz de bizzat katıldı. İnceleme sırasında Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve oğlu Tuğberk Yağız Gülter de hazır bulundu.
Yaklaşık 3 saat süren bilirkişi incelemesi sonrasında açıklamada bulunan aile avukatı Rahmi Çelik, "Savcılık makamınca olay yerinde keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmış olup, titizlikle bu süreç yürütülmektedir. Dosyaya ilişkin olarak ses çözüm, görüntü kayıtlarının gelmesi ve bilirkişi incelemesi sonucunda bu maddi olayın ortaya çıkacağına inanıyoruz.
Dosyada bir tane gelişme olmuştur. Biyoloji İhtisas Dairesi'nin göndermiş olduğu bir rapor vardır. Bu rapor neticesinde, aynen şunu söylemektedir, Güllü hanımın otopsi esnasında alınan örneklerinde DNA profili çıkmamıştır. Bunlar değerlendirilmiş olduğu zaman, dosyaya gerekli raporlar geldiği zaman kısa sürede maddi gerçeğin ortaya çıkacağına inanıyoruz" dedi.
Tuğberk Yağız Gülter ise, "Gerekli birimler ve ekipler tarafından incelemeler yapıldı. Gerekli açıklamalar onlar tarafından yapılacaktır" ifadesini kullandı.
