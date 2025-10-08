Şarkıcı Güllü'nün evinde bilirkişi heyeti inceleme yaptı

FOTOĞRAF (DHA)

"OTOPSİDE ALINAN ÖRNEKTE DNA PROFİLİ ÇIKMAMIŞTIR"

İnceleme sonrasında Tuğberk Yağız Gülter, "Gerekli birimler ve ekipler tarafından incelemeler yapıldı. Gerekli açıklamalar onlar tarafından yapılacaktır" derken, ailenin avukatı Rahmi Çelik, şarkıcının otopsisinde alınan örnekte bir DNA profili çıkmadığını belirterek şunları söyledi:

"Savcılık makamınca olay yerinde keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmış olup, titizlikle bu süreç yürütülmektedir. Dosyaya ilişkin olarak ses çözüm, görüntü kayıtlarının gelmesi ve bilirkişi incelemesi sonucunda bu maddi olayın ortaya çıkacağına inanıyoruz. Dosyada bir tane gelişme olmuştur. Biyoloji İhtisas Dairesi'nin göndermiş olduğu bir rapor vardır. Bu rapor neticesinde, aynen şunu söylemektedir, Güllü hanımın otopsi esnasında alınan örneklerinde DNA profili çıkmamıştır. Bunlar değerlendirilmiş olduğu zaman, dosyaya gerekli raporlar geldiği zaman kısa sürede maddi gerçeğin ortaya çıkacağına inanıyoruz."