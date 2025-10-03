03 Ekim 2025, Cuma
Simay Barlas yeni dizisi Aynadaki Yabancı’yı anlattı: Herkes kendinden bir şey bulacak

Yeni sezonun en çok merak edilen projelerinden biri olan Aynadaki Yabancı, sadece sürükleyici hikayesiyle değil, karakterlerinin içsel dünyalarıyla da izleyiciye güçlü bir ayna tutuyor.

Cumartesi akşamı atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan, yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Eda Teksöz'ün oturduğu, senaryosunu ise Pelin Gülcan, Lara Bulut Tecim, Batuhan Özbay ve Berşan Tan'ın kaleme aldığı Aynadaki Yabancı'nın başrol oyuncularından Simay Barlas, projeye ve canlandırdığı karaktere dair soruları yanıtladı.

Aynadaki Yabancı'da, hem erkeklerin hem kadınların kendilerinden izler bulacağı, herkesin kendi içindeki yabancıyla tanışacağı bir hikaye anlatılıyor. Simay Barlas, uğruna her şeyi göze alan bir annenin cesaretini ekrana taşıyor.

1. "Karakterinizin size en tanıdık gelen yanı neydi, hangi yönü ise size tamamen yabancı kaldı?"

Bana en tanıdık gelen yanı, sevdikleri için her şeyi göze alabilecek kadar cesaretli oluşuydu. Ama kimliğimi değiştirecek kadar cesaretli olabilir miydim bilmiyorum Yabancı kalan tarafı ise annelik hissi oldu. Çünkü bence anne olmadan o duyguyu tam anlamıyla kavramak mümkün değil. Bu da rolü benim için daha özel hale getirdi.

2. "Bu rol oyunculuk kariyerinizde size nasıl bir meydan okuma getirdi? Daha önce canlandırdığınız karakterlerden hangi açılardan ayrışıyor?"

Daha önce hiç bir anneyi oynamamıştım. Annelik bence çok özel ve kutsal bir duygu. Bu rol, o duygunun derinliğini keşfetmemi sağladı. Daha önceki karakterlerimden ayrıştığı nokta da tam olarak buydu.

3. "İzleyicilerin bu dizide en çok hangi duyguya ya da sahnelere kendilerini yakın hissedeceğini düşünüyorsunuz? Onların hayatına nasıl bir ayna tutacak?"

Bence herkes kendinden bir şey bulacak. Çünkü hepimizin hayatında uğruna her şeyi göze alabileceğimiz insanlar var. Bu hikâye tam da o noktada izleyiciye ayna tutacak ve "Ben olsam ne yapardım?" sorusunu sorduracak.

Yeniden başlamanın her şeye rağmen mümkün olduğunu hatırlatacak olan Aynadaki Yabancı ilk bölümüyle Cumartesi 20.00'da atv'de!

