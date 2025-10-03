Simay Barlas yeni dizisi Aynadaki Yabancı'yı anlattı: "Herkes kendinden bir şey bulacak"

Kaynak: ATV

Aynadaki Yabancı'da, hem erkeklerin hem kadınların kendilerinden izler bulacağı, herkesin kendi içindeki yabancıyla tanışacağı bir hikaye anlatılıyor. Simay Barlas, uğruna her şeyi göze alan bir annenin cesaretini ekrana taşıyor.

SİMAY BARLAS

1. "Karakterinizin size en tanıdık gelen yanı neydi, hangi yönü ise size tamamen yabancı kaldı?"

Bana en tanıdık gelen yanı, sevdikleri için her şeyi göze alabilecek kadar cesaretli oluşuydu. Ama kimliğimi değiştirecek kadar cesaretli olabilir miydim bilmiyorum Yabancı kalan tarafı ise annelik hissi oldu. Çünkü bence anne olmadan o duyguyu tam anlamıyla kavramak mümkün değil. Bu da rolü benim için daha özel hale getirdi.

2. "Bu rol oyunculuk kariyerinizde size nasıl bir meydan okuma getirdi? Daha önce canlandırdığınız karakterlerden hangi açılardan ayrışıyor?"

Daha önce hiç bir anneyi oynamamıştım. Annelik bence çok özel ve kutsal bir duygu. Bu rol, o duygunun derinliğini keşfetmemi sağladı. Daha önceki karakterlerimden ayrıştığı nokta da tam olarak buydu.