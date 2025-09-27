Sette nazara gelmişti! Cemre Baysel'den karavan pozları...
"Güller ve Günahlar"da Murat Yıldırım ile başrolü paylaşacak olan Cemre Baysel, geçtiğimiz günlerde dizi setinde geçirdiği kazayla sevenlerini korkutmuştu. Başarılı oyuncu, Instagram'dan paylaştığı pozlarla beğeni yağmuruna tutuldu.
Doğal güzelliğiyle dikkat çeken başarılı oyuncu Cemre Baysel, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde yeni dizisi Güller ve Günahlar'ın setinden talihsiz bir kaza geçirmişti.
Sahne sırasında düşerek bacağını yaralayan oyuncunun sağlık durumu hayranlarını endişelendirmişti.
Baysel, "Makyaj benden" notuyla karavandan paylaştığı karelerle hayranlarını sevindirdi. Sağlık durumu iyi olan oyuncunun paylaşımlarına adeta beğeni yağdı.
