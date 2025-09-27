27 Eylül 2025, Cumartesi
Haberler Magazin Haberleri Sette nazara gelmişti! Cemre Baysel'den karavan pozları...

Sette nazara gelmişti! Cemre Baysel'den karavan pozları...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2025 17:06
ABONE OL
Sette nazara gelmişti! Cemre Baysel’den karavan pozları...

"Güller ve Günahlar"da Murat Yıldırım ile başrolü paylaşacak olan Cemre Baysel, geçtiğimiz günlerde dizi setinde geçirdiği kazayla sevenlerini korkutmuştu. Başarılı oyuncu, Instagram'dan paylaştığı pozlarla beğeni yağmuruna tutuldu.

Doğal güzelliğiyle dikkat çeken başarılı oyuncu Cemre Baysel, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde yeni dizisi Güller ve Günahlar'ın setinden talihsiz bir kaza geçirmişti.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Sahne sırasında düşerek bacağını yaralayan oyuncunun sağlık durumu hayranlarını endişelendirmişti.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Baysel, "Makyaj benden" notuyla karavandan paylaştığı karelerle hayranlarını sevindirdi. Sağlık durumu iyi olan oyuncunun paylaşımlarına adeta beğeni yağdı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör