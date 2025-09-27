Can Borcu’nun Çınar’ı Oktay Çubuk’tan itiraf! 1 yılda tam 25 kilo vermiş...

Kaynak: ATV

Sabah'tan Merve Yurtyapan'ın haberine göre; Çınar karakterine hayat veren, Oktay Çubuk, Ünlü oyuncu, aşka bakışını, oyunculuk macerasını, ailesine verdiği önemi anlattı. Son dönemde gençleri iyice etkisi altına alan sosyal medya çılgınlığı hakkında da konuştu.

'Can Borcu', yeni sezona iddialı giriş yaptı. İzleyiciyi sizce en çok ne şaşırttı?

Yeni sezona, geçen sezon finalinde 'Çınar' ve 'Yasemin'in düğünündeki patlamadan bir ay sonrasında başladık. İzleyicilerimiz adına büyük sürprizlerden biri 'Yasemin'in bebeğini düşürmesi olsa gerek, en azından benim adıma öyle oldu.

'Çınar' zorlu bir aşkın içine düştü. Aşk her şeye rağmen kazanır mı?

Yaşananlar 'Çınar' ve 'Yasemin'in ilişkisini derinden etkiledi tabii ki, aşk ne yazık ki her şeye rağmen kazanamayabiliyor. İzleyip göreceğiz.

'Yasemin', 'Çınar'ı kıskandı. Her zaman kaçan kovalanır mı?

Kaçan genellikle kovalanır ama her ikili ilişki kendi içinde farklı dinamiklere sahip oluyor.

Kaynak: Instagram

ÇOK TAKTİK YAPMAM

Siz taktik yapar mısınız ilişkide? Karşımdaki insanın taktik yaptığını hissedersem ben de yapabilirim ama genelde direkt olmayı tercih ediyorum.

'Çınar' mutfakta şov yaptı, sizin de mutfakla aranız iyi mi? Güzel yemek yapar mısınız?

Ben de mutfakta vakit geçirmeyi seviyorum, fena da yemek yapmam ama tabii ki çalışırken vakit bulmamız zor oluyor.

Favori yemeğiniz hangisi? İzmirli olduğum için zeytinyağlı yemeklerle aram iyi, bir tane seçmem gerekirse, enginar diyebilirim.

Sette usta oyuncuların yanı sıra genç kadro da geniş. Nasıl geçiyor kamera arkası?

Keyifli bir setimiz var, projede yer alan herkes işini severek yapıyor. Çektiğimiz bazı sahneler ağır dahi olsa da eğlenmeyi ihmal etmiyoruz.

Liseye kadar çok kilolu bir çocukmuşsunuz. Sonra ne oldu da kilo verip bu görünümüne kavuştunuz?

Evet orta sonda okurken bir yılda 25 kilo vermiştim, liseye geçerken bu kararı vermem zannediyorum ki ergenlik ve beğenilmek ile alakalı bir durumdu. Bu görünüme kavuşmam ise başka bir hikaye çünkü o 8-9 senedir yaptığım düzenli spor ile alakalı. Beni buna performans ve sağlık motive etti. Fazla kilonun hayat kalitesini düşürdüğüne inanıyorum, vücudumun zinde ve güçlü olması önemsediğim bir konu.

Kaynak: Instagram

Kısa sürede çok dikkat çektiniz ve art arda çok önemli işlerde yer aldınız. Bu hızlı yükselişi neye bağlıyorsunuz?

Bana kısa bir süre gibi geldiğini söyleyemem, 7 senedir sektördeyim, yaklaşık 8-9 iş yaptım, hepsinin yeri ayrı tabii ki bende. Ayakları yere basan sağlam bir kariyer oluşturduğumu düşünüyorum ama daha başaracak çok şeyim var. Son 1.5 yılda 3 farklı projede yer aldım, aralıksız çalışıyorum diyebilirim. Bu beni mutlu ediyor ve dilerim her zaman içinde olmaktan gurur duyduğum projelerde yer alırım. Çalışkan biriyim ve yaptığım işlere sahip çıkıyorum elimden geldiğince. Bunun yanı sıra uyumlu ve çalışmaktan keyif alan biri olmam bu işleri yapmama vesile olmuş olabilir.

YAZIN ARALIKSIZ ÇALIŞTIM

Set dışında en çok nereye gitmeyi seviyorsunuz?

Set dışında evime gitmeyi seviyorum ya da mümkünse deniz kenarında yazlık bir beldeye gitmek isterim.

Yaz aylarını nasıl geçirdiniz?

Aralıksız çalışarak geçirdim.

Ailenizle iletişiminiz nasıl? Çok yoğun çalışıyorsunuz ama sık sık bir araya gelebiliyor musunuz?

Aile bu hayattaki en önemli şeylerin başında geliyor. Ben de işten bulduğum her fırsatta annem ve abimle vakit geçiriyorum açıkçası. Büyük sofralar için İzmir'e gitmem gerekiyor. Orada ananem ve teyzemle beraber geçirdiğim vakit benim için her şeyden daha değerli.

Kaynak: Instagram

SINAVDA TÜRKİYE 243'ÜNCÜSÜYKEN SİNEMA OKUMAM ŞAŞIRTTI



Sınavda Türkiye 243'üncüsü olmuşsun. Fakülte birincisi olarak tam burslu Sinema Televizyon Bölümü'ne girmişsiniz. Bu başarılı sonuçla aileniz daha yüksek puanlı bölümleri yazmanızı istemedi mi?

Sınav sonuçları açıklandıktan sonra ben sinema okumaya dair kararımı ailem ile paylaştım, başta içlerine pek sinmedi. Annem özellikle başka bir bölüm okumam konusunda ısrarcıydı ama tercihim konusunda ne kadar kararlı olduğumu görünce o da saygı duydu. Galatasaray veya Boğaziçi'ne gitmediğim için o dönem çevremde kararımı sorgulayanlar da olmuştu tabii ki...

HAYATIN İÇİNDE OLMAYI SEVİYORUM



Son dönemde herkes sosyal medyada uzun saatler geçiriyor. Sizi bu kadar etkisi altına aldı mı?

Sosyal medya ile aram pek de iyi sayılmaz ama işim gereği tabii ki kullanıyorum. Ben telefonda vakit geçirmeyi çok tercih eden biri değilim. Hayatın içinde olmayı daha çok seviyorum. Ama arada yaptığım işlerle alakalı güzel mesajlar almak beni sevindiriyor.

GİRİŞKENLİĞİM YÜZÜNDEN BAŞIM ÇOK BELAYA GİRDİ



"Çocukluğum 'Sen sınıfın şovmeni misin?' diye hocalarımdan ve annemden uyarı alarak geçti" demiştiniz. O yaştan belli miydi oyuncu olacağınız?

Çocukluğumdan beri girişken ve konuşmayı seven biriydim, tabii okulda bu durum başımı belaya da sokmadı diyemem. Bulduğum her fırsatta okulda veya okul dışında sahneye çıkmaktan da keyif alıyordum ama ailem veya çevremde böyle bir kariyerde ilerleyeceğimi tahmin eden pek yoktu. Herkese sürpriz oldu diyebilirim.

Kaynak: Instagram