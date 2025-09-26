Yeni aşkı menajeri mi? Anıl Altan’ın eski eşi Pelin Akil hakkında bomba iddia

YENİ AŞKI MENAJERİ Mİ?

İşte o yazı:

"Bu değişime ayak uydurmaya ve Akil'in de aşık olduğunu öğrendim. Evet yanlış okumadınız... Sözüne güvendiğim bir arkadaşım, Akil'in, menajeri Eser Küçükerol ile aşk yaşadığını söyledi. Hatta onları, sanatçı-menajer ilişkisini aşan çok samimi şekilde gözleriyle gördüğünü de ekledi.

Kaynak: Instagram

İki ay önce boşanan Akil ile Altan'ın hemen yeni aşklara yelken açtıklarına bakılırsa evliliklerinin boşanmadan çok önce bittiği anlaşılıyor. Yoksa yeni aşk için bu kadar hızlı davranmazlardı herhalde!!!"

Kaynak: Instagram