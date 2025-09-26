Yeni aşkı menajeri mi? Anıl Altan'ın eski eşi Pelin Akil hakkında bomba iddia
8 yıllık evliliklerini sonlandıran Pelin Akil ile Anıl Altan özel hayatlarıyla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde sarışın bir güzelle görüntülenen Altan'ın ardından Akil hakkında bomba bir aşk iddiası ortaya atıldı. İşte Pelin Akil'in yeni sevgilisi...
'Arka Sıradakiler' dizisinin setinde tanışan Anıl Altan ile Pelin Akil, 2016 yılında evlenmiş, 2019'da ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucaklarına almıştı. Geçtiğimiz aylarda resmen boşanan çift, magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.
"Aşka kapalıyım" diyen Anıl Altan ise geçtiğimiz günlerde bir tasarımcı ile görüntülenmişti. Sosyal medyadaki görüntülerin ardından, ikilinin yakın tavırları dikkat çekti. Sarışın güzelin ise Tilbe Çakır olduğu iddia edilmişti.
Tüm bunların ardından güzel oyuncu Pelin Akil de bomba bir aşk iddiasıyla gündeme geldi. Sabah'tan Bülent Cankurt, bugünkü köşesinde ünlü oyuncunun özel hayatıyla ilgili çarpıcı bir iddiayı kaleme aldı.
YENİ AŞKI MENAJERİ Mİ?
İşte o yazı:
"Bu değişime ayak uydurmaya ve Akil'in de aşık olduğunu öğrendim. Evet yanlış okumadınız... Sözüne güvendiğim bir arkadaşım, Akil'in, menajeri Eser Küçükerol ile aşk yaşadığını söyledi. Hatta onları, sanatçı-menajer ilişkisini aşan çok samimi şekilde gözleriyle gördüğünü de ekledi.
İki ay önce boşanan Akil ile Altan'ın hemen yeni aşklara yelken açtıklarına bakılırsa evliliklerinin boşanmadan çok önce bittiği anlaşılıyor. Yoksa yeni aşk için bu kadar hızlı davranmazlardı herhalde!!!"
