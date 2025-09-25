Şarkıcı Lara’dan korkutan açıklama! Ece Seçkin’den sonra o da kabusu yaşadı

25 Eylül 2025, Perşembe
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2025 09:14
Bir süredir beynindeki kitleden dolayı tedavi gören ünlü şarkıcı Lara, son paylaşımıyla dikkat çekti. Ünlü isim sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda başının bir süredir takıntılı hayranıyla dertte olduğunu ve ailesiyle birlikte hakarete maruz kaldığını açıkladı.

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden 'İmdat' çağrısı yaparak 4 yıldır kendisini ve eşini rahatsız eden bir takipçisi olduğunu ve yardım istediğini dile getirmişti.

Magazin dünyasında yankılanan bu haber sonrasında şarkıcı Lara'da benzer bir paylaşım yaparak bir takipçisinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

"TAKINTILI BİR KİŞİYLE MÜCADELE EDİYORUM"

Instagram hesabında hikaye yayınlayan Lara, "Takıntılı bir kişiyle mücadele ediyorum" diyerek şunları dile getirdi: "Ailemin tüm bireylerini tek tek ekleyen, beni engellediğim için ağır hakaretlerde bulunan ve sonrasında hiçbir şey olmamış gibi davranan bu kişinin tavırları, ciddi ruhsal sorun göstergesidir. Bugün itibarıyla savcılığa şikayetimi yapacağım, süreci avukatım takip edecek. Biz sanatçılar üretmeye çalışırken, böyle kişilerin özel hayatımıza zarar vermesine artık sessiz kalmayacağız."

"YANLIŞ KAYAYA ÇARPTIN"

Hemen ardından başka bir paylaşım yapan ünlü şarkıcı sağlantılı takipçisine gözdağı vererek, "Yakında tamamen ortaya çıkacak, Türk adaleti önünde, bana yapılan tüm saldırılarının hesabını eksiksiz bir şekilde vereceksin. Çok uzaklardan gelmiş olabilirsin, ama yanlış kayaya çarptın. Senin kadar takıntılı ve saplantılı birini daha görmedim. Şimdi yine mesaj attın ve bu sefer başka bir sayfa açmışsın. Kaç tane sayfam var, gerçekten merak ediyorum. Akşama kadar bunlarla mı uğraşıyorsun? Unutma, yaptıklarının hesabını vermeden ne huzur bulabilirsin ne de rahat edebilirsin. Tüm bu eylemlerin, adaletin karşısında seni bekliyor. Bu arada seninle uğraşacak vaktim yok; vaktim çok kıymetli ve ben senin gibi boş işlerle uğraşmıyorum. Acilen bulunduğun ülkede veya neredeysen bir şekilde tedavi olman gerekiyor; sana gerçekten acıyorum" ifadelerini kullandı.

