Şarkıcı Lara’dan korkutan açıklama! Ece Seçkin’den sonra o da kabusu yaşadı

"YANLIŞ KAYAYA ÇARPTIN"

Hemen ardından başka bir paylaşım yapan ünlü şarkıcı sağlantılı takipçisine gözdağı vererek, "Yakında tamamen ortaya çıkacak, Türk adaleti önünde, bana yapılan tüm saldırılarının hesabını eksiksiz bir şekilde vereceksin. Çok uzaklardan gelmiş olabilirsin, ama yanlış kayaya çarptın. Senin kadar takıntılı ve saplantılı birini daha görmedim. Şimdi yine mesaj attın ve bu sefer başka bir sayfa açmışsın. Kaç tane sayfam var, gerçekten merak ediyorum. Akşama kadar bunlarla mı uğraşıyorsun? Unutma, yaptıklarının hesabını vermeden ne huzur bulabilirsin ne de rahat edebilirsin. Tüm bu eylemlerin, adaletin karşısında seni bekliyor. Bu arada seninle uğraşacak vaktim yok; vaktim çok kıymetli ve ben senin gibi boş işlerle uğraşmıyorum. Acilen bulunduğun ülkede veya neredeysen bir şekilde tedavi olman gerekiyor; sana gerçekten acıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Instagram