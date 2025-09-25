"İnsan ömrünün 300 yıla çıkabilir" araştırmasına Yıldız Tilbe'den Gazze çıkışı!

İtalya'daki Bologna Üniversitesi'nde yapıldığı öne sürülen bir araştırma sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Araştırmada, uzun ömürlü canlıların genetik yapıları incelenerek insan ömrünün 300 yıla kadar uzayabileceği iddia edildi.

Kaynak: Instagram

Bu araştırma, dünya kamuoyunda tartışmalara neden oldu. Kimi bunu saçma buldu, kimi havalara uçtu, kimi de böyle bir durumun mümkün olamayacağını söyledi.