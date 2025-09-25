25 Eylül 2025, Perşembe
"İnsan ömrünün 300 yıla çıkabilir" araştırmasına Yıldız Tilbe'den Gazze çıkışı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2025 08:59 Güncelleme: 25.09.2025 09:02
İtalya’daki Bologna Üniversitesi'nde yapıldığı öne sürülen bir araştırmada, insan ömrünün 300 yıla kadar uzayabileceği iddiası büyük yakı uyandırdı. Tartışmalar sürerken Türkiye’den ilk tepki ünlü sanatçı Yıldız Tilbe’den geldi. Ünlü sanatçı, katil İsrail'in Gazze'deki soykırımına dikkat çekerek, "Biz bunlara şahit olurken 300 yıl yaşamayı asla istemem" dedi.

İtalya'daki Bologna Üniversitesi'nde yapıldığı öne sürülen bir araştırma sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Araştırmada, uzun ömürlü canlıların genetik yapıları incelenerek insan ömrünün 300 yıla kadar uzayabileceği iddia edildi.

Bu araştırma, dünya kamuoyunda tartışmalara neden oldu. Kimi bunu saçma buldu, kimi havalara uçtu, kimi de böyle bir durumun mümkün olamayacağını söyledi.

Türkiye'den ilk yorum ise ünlü sanatçı Yıldız Tilbe'den geldi.

BÜYÜK BİR VAHŞET YAŞANIYOR

SABAH'ın haberine göre; Tilbe, tartışmalara noktayı koydu: "Gazze'de aylardır süren soykırımda masum çocuklar, kadınlar, erkekler, tüm insanlık öldürülüyor. Büyük bir vahşet yaşanırken ve biz bunlara şahit olurken 300 yıl yaşamayı asla istemem.

Alemlere rahmet olarak gönderilen, bütün insanlık için en güzel örnek olan Allah'ın elçisi Peygamber Efendimiz 63 yıl ömür yaşamıştı. Ömrün hayırlısı yüce Allah'ın nasip ettiği süre kadardır."

SON 24 SAATTE 75 ÖLÜ

İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 73 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun işgal planı kapsamında kara saldırılarına başladığı kuzeydeki Gazze kentinde saldırılar aralıksız sürüyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Gazze kentinin doğu, güney ve kuzeybatı bölgelerine yoğun topçu atışı düzenlenirken kentin semalarında silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) yoğun şekilde uçuş yaptığı görüldü.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze Belediyesine ait Firas Çarşısı'nda yerinden edilen sivillerin barındığı depolara düzenlediği saldırıda 9'u çocuk, 6'sı kadın olmak üzere 22 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Kentteki Sahabe Caddesi'nde bir dairenin bombalanması sonucu 2 kadın yaşamını yitirdi.

Kentin güneyindeki Tel el-Heva bölgesinde, yerinden edilenleri taşıyan bir kamyona düzenlenen SİHA saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, bir kişi de ağır şekilde yaralandı.

Kentin orta kesimlerindeki Ömer el-Muhtar Caddesi'nde de 1 kişi SİHA saldırısında yaşamını yitirdi.

Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde Filistinli "El-Hams" ailesinin evine düzenlenen saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

GAZZE ŞERİDİ'NİN GÜNEYİNDE YARDIM BEKLEYENLERE ATEŞ AÇILDI

İsrail ordusu kuzeyde Gazze kentinde saldırılarını yoğunlaştırırken orta ve güney bölgelerini de vurmaya devam ediyor.

Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah'ın kuzeybatısındaki Şakuş bölgesinde insani yardım bekleyenlere açılan ateşte 8 kişi hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın bombalanması sonucu 5 kişi öldü.

Gazze kenti ile diğer bölgelerdeki saldırılarda 28 kişi daha yaşamını yitirdi.

- Gazze Şeridi'ndeki hastaneler cenazelerle doldu

Hastane kaynaklarından alınan bilgilere göre, sabah saatlerinden bu yana El-Ehli Baptist Hastanesi'ne 25, Şifa Hastanesi'ne 23, Nasır Hastanesi'ne 16, Aksa Hastanesi'ne 4, Seraya Hastanesi'ne 3, Avde Hastanesi'ne ise 2 kişinin cansız bedeni ulaştırıldı.

Söz konusu hastanelere çok sayıda yaralı da getirildi.

