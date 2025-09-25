Alişan Gazze'deki zulme sessiz kalmadı: "İnsanlığımızdan utanıyoruz"

Kaynak: Takvim

"SORUMLULUK HİSSEDİYORUM"

Filistin halkına yönelik desteğini uzun süredir çeşitli platformlarda dile getiren Alişan, Turkuvaz Dijital'e verdiği röportajda "Filistin'e zulmeden bir soykırım gerçekleşen İsrail'e kininizi, öfkenizi hiç korkmadan dile getiriyorsunuz. Bununla ilgili üzerinizde bir sorumluluk mu hissediyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

"Vallahi bununla ilgili bir sorumluluk tabii ki hissediyorum. Bütün dünyanın, aslında bütün insanlığın bununla ilgili bir sorumluluk hissetmesi lazım. Sayın Cumhurbaşkanımız gittiği her yurt dışı gezisinde, zaten yurt dışında yeterince dile getiriyor ama yurt dışındaki her gezisinde, her ülke Cumhurbaşkanlarına, Başbakanlarına, bütün dünya liderlerine sesleniyor bu konuyla ilgili."