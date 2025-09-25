25 Eylül 2025, Perşembe
Haberler Magazin Haberleri Alişan Gazze'deki zulme sessiz kalmadı: "İnsanlığımızdan utanıyoruz"

Alişan Gazze'deki zulme sessiz kalmadı: "İnsanlığımızdan utanıyoruz"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2025 15:58
ABONE OL
Alişan Gazze’deki zulme sessiz kalmadı: İnsanlığımızdan utanıyoruz

Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında sahne alan ünlü sanatçı Alişan, konserinde Gazze’de yaşanan insanlık dramına sessiz kalmadı. Sanatçı, masum çocuklar ve yaşlıların yaşadığı acılara dikkat çekerek, "Her gün insanlığımızdan utanıyoruz" dedi.

Gazze'de yaşanan insanlık dramına ünlüler dünyasından da tepkiler gelmeye devam ediyor...

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Ünlü türkücü Alişan, sahneden yaptığı duygu yüklü konuşmayla yaşanan zulme dikkat çekerek Filistin'e desteğini dile getirdi.

Festivalin dördüncü gününde başkentlilerle buluşan Alişan, konseri sırasında Murat Kekilli'ye ait "Yıkılasın İsrail" şiirini okudu. Bu anlamlı performansın ardından seyircilere seslenen sanatçı, Gazze'de yaşanan dramı şu sözlerle dile getirdi:

"Orada masum çocuklar, anneler, yaşlılar açlıktan ölüyor. Her gün bir video seyrediyoruz ve insanlığımızdan utanıyoruz. Maalesef dünya suskun. Bizim elimizden gelen de bunu duyurmak. Hepimizin duaları oradaki kardeşlerimizle"

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Sözleriyle büyük alkış toplayan Alişan, sanatçının sadece sahneye çıkıp eğlendiren biri olmadığını, toplumsal olaylara duyarlılık göstermesi gerektiğini vurgulayan bir duruş sergiledi. Gecenin ilerleyen saatlerinde sosyal medyada da geniş yankı uyandıran bu konuşma, birçok kişi tarafından takdirle karşılandı.

Kaynak: TakvimKaynak: Takvim

"SORUMLULUK HİSSEDİYORUM"

Filistin halkına yönelik desteğini uzun süredir çeşitli platformlarda dile getiren Alişan, Turkuvaz Dijital'e verdiği röportajda "Filistin'e zulmeden bir soykırım gerçekleşen İsrail'e kininizi, öfkenizi hiç korkmadan dile getiriyorsunuz. Bununla ilgili üzerinizde bir sorumluluk mu hissediyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

"Vallahi bununla ilgili bir sorumluluk tabii ki hissediyorum. Bütün dünyanın, aslında bütün insanlığın bununla ilgili bir sorumluluk hissetmesi lazım. Sayın Cumhurbaşkanımız gittiği her yurt dışı gezisinde, zaten yurt dışında yeterince dile getiriyor ama yurt dışındaki her gezisinde, her ülke Cumhurbaşkanlarına, Başbakanlarına, bütün dünya liderlerine sesleniyor bu konuyla ilgili."

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

"ELİMDEN BİR ŞEY GELSE GAZZE İÇİN VARIMI YOĞUMU BIRAKIP GİTMEZSEM ŞEREFSİZİM"

Gazze'de yaşanan insanlık dramına sessiz kalanlarla ilgili de konuşan Alişan, "Önceden bir korku vardı. Ne korkusu o bilmiyorum. Bu biraz reklam alamam kaygısı mı?" sözlerine üzerine şunları söylemişti:

"Yani eğer böyle bir korkuyla bu zulüm karşısında susuyorlarsa onlarla hiçbir farkı kalmaz. Yani en azından diyorum ya benim de elimden bir şey gelmiyor. Keşke gelse... Bir gün çıkıp da biri hadi gidelim oraya dese eğer her şeyimi bırakıp gitmezsem dünyanın en şerefsiz insanıyım. Her şeyimi bırakırım ve giderim. Bir gün böyle bir şey istenirse bizden bunu da yaparız"

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör