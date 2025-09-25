Alişan Gazze'deki zulme sessiz kalmadı: "İnsanlığımızdan utanıyoruz"
Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında sahne alan ünlü sanatçı Alişan, konserinde Gazze’de yaşanan insanlık dramına sessiz kalmadı. Sanatçı, masum çocuklar ve yaşlıların yaşadığı acılara dikkat çekerek, "Her gün insanlığımızdan utanıyoruz" dedi.
Gazze'de yaşanan insanlık dramına ünlüler dünyasından da tepkiler gelmeye devam ediyor...
Ünlü türkücü Alişan, sahneden yaptığı duygu yüklü konuşmayla yaşanan zulme dikkat çekerek Filistin'e desteğini dile getirdi.
Festivalin dördüncü gününde başkentlilerle buluşan Alişan, konseri sırasında Murat Kekilli'ye ait "Yıkılasın İsrail" şiirini okudu. Bu anlamlı performansın ardından seyircilere seslenen sanatçı, Gazze'de yaşanan dramı şu sözlerle dile getirdi:
"Orada masum çocuklar, anneler, yaşlılar açlıktan ölüyor. Her gün bir video seyrediyoruz ve insanlığımızdan utanıyoruz. Maalesef dünya suskun. Bizim elimizden gelen de bunu duyurmak. Hepimizin duaları oradaki kardeşlerimizle"
Sözleriyle büyük alkış toplayan Alişan, sanatçının sadece sahneye çıkıp eğlendiren biri olmadığını, toplumsal olaylara duyarlılık göstermesi gerektiğini vurgulayan bir duruş sergiledi. Gecenin ilerleyen saatlerinde sosyal medyada da geniş yankı uyandıran bu konuşma, birçok kişi tarafından takdirle karşılandı.
"SORUMLULUK HİSSEDİYORUM"
Filistin halkına yönelik desteğini uzun süredir çeşitli platformlarda dile getiren Alişan, Turkuvaz Dijital'e verdiği röportajda "Filistin'e zulmeden bir soykırım gerçekleşen İsrail'e kininizi, öfkenizi hiç korkmadan dile getiriyorsunuz. Bununla ilgili üzerinizde bir sorumluluk mu hissediyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı vermişti:
"Vallahi bununla ilgili bir sorumluluk tabii ki hissediyorum. Bütün dünyanın, aslında bütün insanlığın bununla ilgili bir sorumluluk hissetmesi lazım. Sayın Cumhurbaşkanımız gittiği her yurt dışı gezisinde, zaten yurt dışında yeterince dile getiriyor ama yurt dışındaki her gezisinde, her ülke Cumhurbaşkanlarına, Başbakanlarına, bütün dünya liderlerine sesleniyor bu konuyla ilgili."
"ELİMDEN BİR ŞEY GELSE GAZZE İÇİN VARIMI YOĞUMU BIRAKIP GİTMEZSEM ŞEREFSİZİM"
Gazze'de yaşanan insanlık dramına sessiz kalanlarla ilgili de konuşan Alişan, "Önceden bir korku vardı. Ne korkusu o bilmiyorum. Bu biraz reklam alamam kaygısı mı?" sözlerine üzerine şunları söylemişti:
"Yani eğer böyle bir korkuyla bu zulüm karşısında susuyorlarsa onlarla hiçbir farkı kalmaz. Yani en azından diyorum ya benim de elimden bir şey gelmiyor. Keşke gelse... Bir gün çıkıp da biri hadi gidelim oraya dese eğer her şeyimi bırakıp gitmezsem dünyanın en şerefsiz insanıyım. Her şeyimi bırakırım ve giderim. Bir gün böyle bir şey istenirse bizden bunu da yaparız"
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Optik İllüzyon Testi: Hayvanlarla dolu görselde 5 gizli farkı 10 saniyede bulabilir misin?
- Haftalık menünüzde var! Uzmanlardan uyarı: O yiyecekler zihninizi esir alıyor
- KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS Alan Bilgisi ve GY-GK sonuç sorgulama ekranı açıldı mı?
- SÜPER LİG MAÇ PROGRAMI | Alanyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç biletleri ne kadar?
- Bir kasesi şifa dolu! Bağışıklığı güçlendiriyor, gribe kalkan oluyor: Düzenli içildiğinde yaşlanmayı geciktiriyor
- YKS ek tercih başvuru ücreti ne kadar, kaç tercih hakkı var? YKS 2. tercih başvuru ücretleri nereden, nasıl yapılacak?
- 25 EYLÜL PERŞEMBE MAÇ PROGRAMI: Bugünkü maçlar neler, saat kaçta, hangi kanalda?
- A101 AKTÜEL KATALOG 25 EYLÜL: A101 Aldın Aldın kataloğu bu hafta sürprizlerle dolu! Süpürge, ütü, düdüklü tencere, kahve makinesi
- 30 EYLÜL BİM AKTÜEL KATALOĞU | Haftanın indirimleri belli oldu: Toz deterjan 299 TL, leke çıkarıcı 130 TL…
- 2025 Erzurum deprem haritası: Erzurum fay hattı nereden geçiyor, hangi bölgeler riskli?
- Dünya Eczacılar Günü ne zaman? 14 Mayıs mı 25 Eylül mü? 2025 Dünya Eczacılar Günü mesajları ve sözleri
- 25 Eylül Perşembe İstanbul elektrik kesintisi: Hangi ilçelerde kesinti olacak? Saat kaça kadar sürecek?