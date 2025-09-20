Hülya Koçyiğit: "Filistin'de yaşananlar yüreğimizi parçalıyor"

'Aile & Yapay Zekâ' teması ile düzenlenen Uluslararası Darıca Kısa Film Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu. Jüri başkanlığını Hülya Koçyiğit'in üstlendiği yarışmada Ahmet Sami Kuriş imzalı 'ANN-E' en iyi film seçildi.

Gecede konuşan Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Gazze'deki soykırımı dünyaya duyuran tüm sinemacılara teşekkür etti.

Koçyiğit de genç sinemacılar ile tecrübelerini paylaştı. Söyleşiye Gazze'de yaşananların içini parçaladığını söyleyerek başlayan usta, bebeklerin üzerine yağan bombaların, yaşanan insanlık suçunun yüreğini kanattığını ve bu soykırımın bir an önce son bulmasını dilediğini belirtti.

Yarışmada izlediği filmlerin sinemamızın geleceği adına kendisini umutlandırdığını vurgulayan Koçyiğit, parlak fikirler ile karşılaştığını, bu durumun kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Kaynak: Sosyal medya