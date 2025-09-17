Kanserle savaşan Gül Onat hastane odasından paylaştı: "Ender kişilerdenim"

Kaynak: Instagram

"ÇOCUK TARAFINIZI HİÇ KAYBETMEYİN"

Ben hiç pozitif düşünemedim bu süreçte. Kendimi şaşırtan bir olgunlukla karşıladım bu ölümcül hastalığı ama hep gırgır geçtim. Şu anda bağırsaklarım bir torbaya boşalıyor altı aydır. Çok sıkıntılı bir iş kendi bağırsağını gören ender kişilerdenim yani. Bağırsağa PEMBİŞ, pankreasa PANKİ adını takıp eğleniyorum onlarla dalga geçiyorum.

Pozitif düşünmeyi bir kenara koyup çocuk tarafınızı hiç kaybetmeyin. Her zorlukla dalga geçmeye bakın hastalıklarla ilgili tabi. 73 yaşında on yaşında bir çocuk ruhu taşıyorum. Hepinizi sevgilerin en kocamanıyla kucaklıyor ve seviyorum."

