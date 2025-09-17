17 Eylül 2025, Çarşamba
Haberler Magazin Haberleri Kanserle savaşan Gül Onat hastane odasından paylaştı: "Ender kişilerdenim"

Kanserle savaşan Gül Onat hastane odasından paylaştı: "Ender kişilerdenim"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2025 10:03
ABONE OL
Kanserle savaşan Gül Onat hastane odasından paylaştı: Ender kişilerdenim

Uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden Gül Onat, sağlık durumu hakkında yeni bir paylaşım yaptı. Usta oyuncu "Kendi bağırsağını gören ender kişilerdenim" dedi.

73 yaşındaki usta oyuncu Gül Onat, "Sihirli Annem" dizisindeki "Perihan Teyze" karakteriyle hafızalara kazınmıştı. İki yıldır pankreas kanseriyle mücadele eden Onat, sevenlerinin merak ettiği sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

"EN TEHLİKELİ VE ÖLDÜRÜCÜ KANSER"

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Onat, geçirdiği ağır ameliyatlar ve zor tedavi sürecini anlattı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Pankreas kanserinin en tehlikeli türüyle mücadele ettiğini belirten Onat, yaşadıklarını şu sözlerle aktardı:

"Dün çok zor bir tedavi süreci yaşadım arkadaşlarım. Hastalığım 2023 yılında başladı. En tehlikeli ve öldürücü pankreas kanseri. Niye ben demedim, kabullendim. Çok ağır ameliyatlar geçirdim. Cehennemi yaşadım, zehirterapi, radyoterapi bir yıl rahat geçti; sonra bağırsaklara nüksetti. Gene çok ağır ameliyatlar, bu günlere geldim şükür.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

"ÇOCUK TARAFINIZI HİÇ KAYBETMEYİN"

Ben hiç pozitif düşünemedim bu süreçte. Kendimi şaşırtan bir olgunlukla karşıladım bu ölümcül hastalığı ama hep gırgır geçtim. Şu anda bağırsaklarım bir torbaya boşalıyor altı aydır. Çok sıkıntılı bir iş kendi bağırsağını gören ender kişilerdenim yani. Bağırsağa PEMBİŞ, pankreasa PANKİ adını takıp eğleniyorum onlarla dalga geçiyorum.

Pozitif düşünmeyi bir kenara koyup çocuk tarafınızı hiç kaybetmeyin. Her zorlukla dalga geçmeye bakın hastalıklarla ilgili tabi. 73 yaşında on yaşında bir çocuk ruhu taşıyorum. Hepinizi sevgilerin en kocamanıyla kucaklıyor ve seviyorum."

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör