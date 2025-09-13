Evleri soyulmuştu! Alya ve Yılmaz Kunt’tan kötü haber

Kaynak: Sosyal medya

"AYRILIĞI BEN İSTEDİM"

Önceki akşam bir davete katılan Alya, "Ayrılığı ben istedim. 2 aydır kurtarma evresindeydik ama her ilişkide olan bir şey bu. Denedik, aynı fikirlerde buluşamadık geleceğe dair. Bu yüzden de vazgeçtik bu işten. İletişimimiz devam ediyor, arada köpeklerimiz var. Konuşuyoruz, asla küslük yok. Onun da benim de yolumuz açık olsun. Sosyal medyadan birbirimizi çıkarttık o kadar da modern değiliz" dedi.