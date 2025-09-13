13 Eylül 2025, Cumartesi
Haberler Magazin Haberleri Evleri soyulmuştu! Alya ve Yılmaz Kunt'tan kötü haber

Evleri soyulmuştu! Alya ve Yılmaz Kunt'tan kötü haber

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2025 15:41
ABONE OL
Evleri soyulmuştu! Alya ve Yılmaz Kunt’tan kötü haber

Şarkıcı Alya Şahinler ile oyuncu sevgilisi Yılmaz Kunt, evlerinde çalışan yardımcılarının değerli eşyalarını çalarak ortadan kaybolduğunu söylemişti. Yaşanan olay sonrası ünlü çiftten "ayrılık" haberi geldi.

"Camdaki Kız" dizisiyle hafızalara kazınan oyuncu ve şarkıcı Alya, 1,5 yıldır birlikte olduğu oyuncu Yılmaz Kunt ile yollarını ayırdı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Çift, geçtiğimiz haftalarda yaşadıkları hırsızlık olayıyla gündeme gelmişti. Arnavutköy'de görüntülenen şarkıcı Alya ve oyuncu Yılmaz Kunt evlerine hırsız girildiğini duyurmuştu.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Çift yaşananları şöyle anlatmıştı:

"Evde çalışan yardımcımız, 500 bin TL değerindeki saatimizi ve 20 bin TL'mizi alarak kayboldu. Hemen karakola gidip şikayetçi olduk. Umarız en kısa sürede çözülür."

Ayrılık kararı sonrası konuşan Alya, ilişkilerinin bitiş nedenini ilk kez açıkladı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

"AYRILIĞI BEN İSTEDİM"

Önceki akşam bir davete katılan Alya, "Ayrılığı ben istedim. 2 aydır kurtarma evresindeydik ama her ilişkide olan bir şey bu. Denedik, aynı fikirlerde buluşamadık geleceğe dair. Bu yüzden de vazgeçtik bu işten. İletişimimiz devam ediyor, arada köpeklerimiz var. Konuşuyoruz, asla küslük yok. Onun da benim de yolumuz açık olsun. Sosyal medyadan birbirimizi çıkarttık o kadar da modern değiliz" dedi.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör