Doğukan Manço’nun Formula 1 heyecanı

Motor sporlarına ve arabalara olan özel ilgisi bilinen Doğukan Manço, Hot Wheels Türkiye marka elçisi olarak Formula 1'in en prestijli yarışlarından biri olan İtalya Monza Grand Prix'sine katıldı.

Yarış öncesi Formula 1 araçlarını yakından inceleyen DJ, heyecanını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Aynı zamanda Hot Wheels Türkiye marka elçisi olan Manço'nun, eğlenceli anları objektife yansıdı.

Kaynak: Sosyal medya