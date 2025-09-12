İbrahim Erkal’ın ölümsüz şarkısı sinema perdesinde
Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden İbrahim Erkal, 11 Mayıs 2017’de evinin otoparkında geçirdiği talihsiz kaza sonrası hayatını kaybetmişti. Usta sanatçının hafızalara kazınan eseri "Unutmayacağım", bu kez sinema dünyasında yankı buldu.
Şarkıcı, söz yazarı, besteci ve oyuncu İbrahim Erkal'ın vefatının üzerinden 8 yıl geçti...
Evinin otoparkında tansiyonunun düşmesinin ardından başını yere çarpan ve beyin kanaması geçiren İbrahim Erkal, 11 Mayıs 2017'de vefat etmişti.
Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden İbrahim Erkal'ın eseri "Unutmayacağım", bu kez sinema dünyasında yankı buluyor.
İstanbul Film Festivali'nden "En İyi Senaryo" ve "En İyi Erkek Oyuncu" ödülleriyle dönen "Bildiğin Gibi Değil" filminin müziklerinde yer alan eser, filmin oyuncuları Serdar Orçin, Alican Yücesoy, Hazal Türesan ve yönetmen Vuslat Saraçoğlu tarafından seslendirildi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Japonların zayıflama formülü: Bir haftada fark yaratıyor! Sadece iki bardakla yağları eritiyor
- MİLLİ MAÇ TAKVİMİ: Bulgaristan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
- Faiz indirimi piyasayı nasıl etkileyecek? TCMB kararı sonrası mevduat ve kredi faizi düşecek mi? Uzmanı A Haber’de konuştu
- TOGG T8X satışa ne zaman çıkacak, fiyatı ne kadar olacak? TOGG bayilik sistemi nedir?
- 11 EYLÜL ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI: Bu akşam televizyonda hangi diziler ve programlar var?
- POMEM 32. Dönem 1. yedek planlama sonuç ekranı pa.edu.tr | POMEM giriş sınavı yedek planlama sonuçları nereden öğrenilir?
- Okul kırtasiye yardımı SGK'dan nasıl alınır? Kırtasiye yardımı şartları neler, ne kadar ödeniyor? e-Devlet başvuru ekranı
- Güneş tutulması ne zaman? Eylül ayı Güneş tutulması hangi güne denk geliyor, Türkiye'den izlenebilecek mi?
- FM 26 ne zaman satışa sunulacak, fiyatı ne kadar olacak? Ön sipariş başladı mı?
- A101 11 EYLÜL AKTÜEL KATALOG: Bugün A101 Aldın Aldın fırsatlarında neler var? Kahve makinesi, masaj aleti, ütü, kitaplık
- Apple tarih verdi: iOS 26 ne zaman çıkacak? Hangi modellere gelecek?
- Charlie Kirk olayı nedir, neden öldürüldü? Trump destekçisi siyasi aktivist Charlie Kirk kimdir, kaç yaşındaydı?