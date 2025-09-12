İbrahim Erkal’ın ölümsüz şarkısı sinema perdesinde

12 Eylül 2025, Cuma
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2025 09:04
Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden İbrahim Erkal, 11 Mayıs 2017’de evinin otoparkında geçirdiği talihsiz kaza sonrası hayatını kaybetmişti. Usta sanatçının hafızalara kazınan eseri "Unutmayacağım", bu kez sinema dünyasında yankı buldu.

Şarkıcı, söz yazarı, besteci ve oyuncu İbrahim Erkal'ın vefatının üzerinden 8 yıl geçti...

Evinin otoparkında tansiyonunun düşmesinin ardından başını yere çarpan ve beyin kanaması geçiren İbrahim Erkal, 11 Mayıs 2017'de vefat etmişti.

Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden İbrahim Erkal'ın eseri "Unutmayacağım", bu kez sinema dünyasında yankı buluyor.

İstanbul Film Festivali'nden "En İyi Senaryo" ve "En İyi Erkek Oyuncu" ödülleriyle dönen "Bildiğin Gibi Değil" filminin müziklerinde yer alan eser, filmin oyuncuları Serdar Orçin, Alican Yücesoy, Hazal Türesan ve yönetmen Vuslat Saraçoğlu tarafından seslendirildi.

