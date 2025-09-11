11 Eylül 2025, Perşembe
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2025 09:37
Rabia Soytürk’ün evlilik hayali suya düştü!

Ekranların sevilen oyuncularından Rabia Soytürk, özel hayatıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncu, evlilik yoluna girdiği sevgilisi Samet Vuruşan ile yollarını ayırdı.

"Veda Mektubu"ndan sonra ekranlardan uzak kalan şimdilerde ise yeni bir proje ile izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Rabia Soytürk, özel hayatıyla da adından söz ettiriyor.

Ocak ayında 26 yaşına giren ve mimar sevgilisi Samet Vuruşan'dan evlilik teklifi alan Soytürk'ün, erkek arkadaşından ayrıldığı ortaya çıktı.

Çift, sürpriz ayrılık sonrası birbirlerini sosyal medyadan takip etmeyi bıraktı.

"KISMET"

Soytürk, sevgilisi Samet Vuruşan'dan aldığı evlenme teklifi hakkında magazincilerin sorularını yanıtlamıştı. Muhabirlerin ''Bu yıl bir düğün olur mu?" sorusuna ise Samet Vuruşan ve Rabia Soytürk çifti, "Kısmet" cevabını vermişti.

Çiftin müjdeli haberini arkadaşları Sercan Yaşar, sosyal medya hesabından; "O 'Evet' dedi" notuyla duyurmuştu.

