Rabia Soytürk’ün evlilik hayali suya düştü!

Kaynak: Instagram

"KISMET"

Soytürk, sevgilisi Samet Vuruşan'dan aldığı evlenme teklifi hakkında magazincilerin sorularını yanıtlamıştı. Muhabirlerin ''Bu yıl bir düğün olur mu?" sorusuna ise Samet Vuruşan ve Rabia Soytürk çifti, "Kısmet" cevabını vermişti.

Çiftin müjdeli haberini arkadaşları Sercan Yaşar, sosyal medya hesabından; "O 'Evet' dedi" notuyla duyurmuştu.