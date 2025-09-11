11 Eylül 2025, Perşembe
Müge Anlı yayını ihbar kabul edildi! Merve'nin kaçtığı hurdacı suç makinesi çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2025 11:24 Güncelleme: 11.09.2025 11:37
Sakarya’da 17 gün önce kaybolan 35 yaşındaki Merve Aydoğdu’nun Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bulundu. Aydoğdu’nun Adapazarı’ndaki bit pazarında tanıştığı hurdacıyla evlendiğini söylediği Yılmaz ile ilgili canlı yayında şok eden ihbarlar geldi. Emniyet güçleri ise yayını ihbar kabul ederek harekete geçti.

25 Ağustos'ta Sakarya'dan kaybolan 35 yaşındaki Merve Aydoğdu, kaybının 17. gününde bulundu.

Kaybolduğu gece annesini arayarak evlendiğini söyleyen Merve'nin ailesi, bu iddiaya inanmadıklarını belirtmiş ve kızlarının psikiyatrik rahatsızlıklar nedeniyle tedavi gördüğünü ifade etmişti.

Hurdacı olduğu öğrenilen Yılmaz ve Merve, bugün canlı yayına kendi evlerinden bağlandı. Merve, kendi isteğiyle gittiğini ve evlenmek istediğini söyledi.

Beraber kaçtığı Yılmaz Bey ise ailesinin yanına dönmesine izin vermeyeceğini belirtti. Kaldıkları ev ise içler acısıydı.

EMNİYET EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Canlı yayına bağlanan bir izleyici, Yılmaz Bey'in hırsızlıkla geçindiğini ve suç kaydının bulunduğunu iddia etti. Ayrıca, Yılmaz'ın eski eşine şiddet uyguladığı ortaya çıktı. Yılmaz'ın yeğeni de yayına bağlanarak "Dayım babamı yaraladığı için hapse girmişti" ifadelerini kullandı.

Bu iddiaların ardından jandarma ekipleri, Merve'nin rehin tutulduğu şüphe edilen eve giderek inceleme başlattı.

