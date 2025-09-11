Müge Anlı yayını ihbar kabul edildi! Merve’nin kaçtığı hurdacı suç makinesi çıktı

EMNİYET EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Canlı yayına bağlanan bir izleyici, Yılmaz Bey'in hırsızlıkla geçindiğini ve suç kaydının bulunduğunu iddia etti. Ayrıca, Yılmaz'ın eski eşine şiddet uyguladığı ortaya çıktı. Yılmaz'ın yeğeni de yayına bağlanarak "Dayım babamı yaraladığı için hapse girmişti" ifadelerini kullandı.

Bu iddiaların ardından jandarma ekipleri, Merve'nin rehin tutulduğu şüphe edilen eve giderek inceleme başlattı.

Kaynak: ATV