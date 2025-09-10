Şarkıcı Alya ve Yılmaz Kunt'a hırsızlık şoku!
Şarkıcı Alya Şahinler ile oyuncu sevgilisi Yılmaz Kunt, evlerinde çalışan yardımcılarının değerli eşyalarını çalarak ortadan kaybolduğunu söyledi.
Ünlü şarkıcı Alya ve oyuncu sevgilisi Yılmaz Kunt, bu kez bambaşka bir olayla gündeme geldi.
Sabah'ın haberine göre; Önceki gün Arnavutköy'de yürüyüş yaparken görüntülenen çift, evlerinde yaşadıkları hırsızlık şokunu paylaştı.
Bir süredir birlikte yaşayan çift, şu ifadeleri kullandı: "Evde çalışan yardımcımız, pahalı marka bir saatimizi ve 20 bin lira paramızı çalıp kayıplara karıştı. Biz de karakola gittik şikayetçi olduk. Umarız en kısa zamanda çözülür."
Şimdi yaşadığı hırsızlık şokuyla magazin gündemine gelen şarkıcı Alya, bir dönem estetiksiz haliyle de gündeme gelmişti.
Ancak geçirdiği estetik operasyonlar sonrası adeta bambaşka birine dönüştü.
