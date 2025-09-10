10 Eylül 2025, Çarşamba
La Casa de Papel'in Tokyo'su anne oluyor!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2025 12:28
Dünyaca ünlü İspanyol oyuncu Ursula Corbero, La Casa de Papel dizisindeki Tokyo karakteriyle izleyicilerin gönlünü fethetmişti. Corbero, Arjantinli sevgilisi Chino Darín ile birlikte ilk bebeklerini beklediklerini sosyal medyadan duyurdu.

Dünya çapında fenomen haline gelen La Casa de Papel, sadece suç ve aksiyon sahneleriyle değil, karakterleriyle de büyük beğeni toplamıştı.

Bu karakterlerden biri de, asi ruhu, cesur tavırları ve güzelliğiyle öne çıkan Tokyo olmuştu.

Tokyo karakterine hayat veren Ursula Corbero, kısa sürede popülaritesini ikiye katlamıştı.

Ünlü oyuncu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla güzel haberi verdi.

9 yıldır birlikte olduğu Arjantinli oyuncu Chino Darín ile ilk bebeklerini beklediklerini duyuran Corbero, takipçilerini sevince boğdu.

