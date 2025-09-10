La Casa de Papel'in Tokyo'su anne oluyor!
Dünyaca ünlü İspanyol oyuncu Ursula Corbero, La Casa de Papel dizisindeki Tokyo karakteriyle izleyicilerin gönlünü fethetmişti. Corbero, Arjantinli sevgilisi Chino Darín ile birlikte ilk bebeklerini beklediklerini sosyal medyadan duyurdu.
Dünya çapında fenomen haline gelen La Casa de Papel, sadece suç ve aksiyon sahneleriyle değil, karakterleriyle de büyük beğeni toplamıştı.
Bu karakterlerden biri de, asi ruhu, cesur tavırları ve güzelliğiyle öne çıkan Tokyo olmuştu.
Tokyo karakterine hayat veren Ursula Corbero, kısa sürede popülaritesini ikiye katlamıştı.
Ünlü oyuncu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla güzel haberi verdi.
9 yıldır birlikte olduğu Arjantinli oyuncu Chino Darín ile ilk bebeklerini beklediklerini duyuran Corbero, takipçilerini sevince boğdu.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ÖGG sınav sonuçları 2025: 116. Temel Eğitim ve 92. Yenileme sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Canan Karatay öneriyor: Pekmezle birlikte tüketildiğinde kalp ve kemik sağlığını koruyor, yaşlanmayı geciktiriyor
- AirPods Pro 3 ve Watch Ultra 3 TÜRKİYE FİYATI 2025 | Apple Watch Ultra 3 ne zaman satışa çıkacak, özellikleri neler?
- 2025 YKS BOŞ KONTENJANLAR VE ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | Boş kontenjan listesi belli oldu mu?
- Haftada 4 gün çalışma 3 gün izin mi geliyor? Çalışan herkesi ilgilendiriyor: OVP ile...
- Bal neden kristalleşir? Sahte bal nasıl ayırt edilir? Rizeli arıcı uyarıyor
- Milli Eğitim duyurdu! Kasım ara tatili ne zaman? 2025-2026 eğitim yılı tatil tarihleri
- ALES 3 başvuru takvimi 2025 | ALES 3 ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Başvurular başladı mı?
- ATV’nin yeni dizisi Aşk ve Gözyaşı başlıyor! Aşk ve Gözyaşı ilk bölüm ne zaman, konusu nedir, oyuncuları kimler?
- EA Sports FC 26 çıkış tarihi belli oldu! FC 26 ne zaman çıkacak, erken erişim ne zaman başlayacak?
- KYK yurt başvuru sonuçları bugün açıklanır mı, ne zaman? 2025-2026 GSB KYK yurtlarına yedekten nasıl girilir?
- iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max kadar, Türkiye ön sipariş ne zaman? İşte iPhone 17 özellikleri!