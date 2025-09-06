Halit Yukay'a son veda: Nefise Karatay’dan duygulandıran paylaşım
Balıkesir’in Marmara Adası açıklarında 4 Ağustos’ta teknesi parçalanmış bulunan ve denizde cansız bedenine ulaşılan yat üreticisi Halit Yukay, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye iş ve sanat dünyasından çok sayıda isim katılırken, yakın dostlarından sunucu ve oyuncu Nefise Karatay da duygularını sosyal medyada paylaştı.
Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında 4 Ağustos'ta teknesi parçalanmış bulunan ve denizde cansız bedenine ulaşılan yat üreticisi Halit Yukay, son yolculuğuna uğurlandı.
Törene katılan Yukay'ın arkadaşı Nefise Karatay Instagram hesabından duygu yüklü bir paylaşımda bulundu.
Karatay şu ifadeleri kullandı:
"SEN ARTIK YOKSUN..."
"Son ana kadar hep bir ümidim vardı çünkü bu kapasiten ve donanımla bu kadar kolay ölmezdin sen olamazdı yani! Ama o olamaz dediğimiz herşey olmuş ve sen artık yoksun...
Canım Rania'ya ayrı, o güzel evlatlarına ayrı sana, gençliğine, hayallerine ayrı ağlıyorum. Seni sonsuzluğa uğurlarken bizimle beraber yer gök ağlıyor bugün. Halitciğim mekanın cennet olsun yattığın yer incitmesin."
