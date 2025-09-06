Halit Yukay’a son veda: Nefise Karatay’dan duygulandıran paylaşım

Karatay şu ifadeleri kullandı:

"SEN ARTIK YOKSUN..."

"Son ana kadar hep bir ümidim vardı çünkü bu kapasiten ve donanımla bu kadar kolay ölmezdin sen olamazdı yani! Ama o olamaz dediğimiz herşey olmuş ve sen artık yoksun...

Kaynak: Instagram