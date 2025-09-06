06 Eylül 2025, Cumartesi
Alişan'dan samimi itiraf: ''Özcan Deniz'in yanındayız''

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.09.2025 08:46
Alişan’dan samimi itiraf: ’’Özcan Deniz’in yanındayız’’

Çubuk Kültür ve Turşu Festivali’nde 80 bin kişiye konser veren Alişan, sahne sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yıllar sonra Mahsun Kırmızıgül ve Özcan Deniz’le tesadüfen bir araya geldiklerini anlatan ünlü türkücü, samimi açıklamalarda bulundu.

Bu sene 17.si düzenlenen Çubuk Kültür ve Turşu Festivali'nin açılış gününde Alişan sahne aldı.

Kaynak: Instagram

Sabah'ın haberine göre; Konser sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Alişan, Özcan Deniz ile yıllar sonra gerçekleşen buluşmalarından da şöyle bahsetti:

"Bir abimin yanına gitmiştim. Sohbet ederken Özcan Deniz'i andık, beş dakika sonra içeri girdi. Tamamen tesadüf. Konu Özcan'ın ailesiyle olan sorunlarına geldi. Biz kendisinin yanındayız. Aileden önemli bir şey yok."

Kaynak: Instagram

