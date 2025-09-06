Alişan’dan samimi itiraf: ’’Özcan Deniz’in yanındayız’’

Sabah'ın haberine göre; Konser sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Alişan, Özcan Deniz ile yıllar sonra gerçekleşen buluşmalarından da şöyle bahsetti:

"Bir abimin yanına gitmiştim. Sohbet ederken Özcan Deniz'i andık, beş dakika sonra içeri girdi. Tamamen tesadüf. Konu Özcan'ın ailesiyle olan sorunlarına geldi. Biz kendisinin yanındayız. Aileden önemli bir şey yok."

Kaynak: Instagram