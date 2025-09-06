Alişan’dan samimi itiraf: ''Özcan Deniz’in yanındayız''
Çubuk Kültür ve Turşu Festivali’nde 80 bin kişiye konser veren Alişan, sahne sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yıllar sonra Mahsun Kırmızıgül ve Özcan Deniz’le tesadüfen bir araya geldiklerini anlatan ünlü türkücü, samimi açıklamalarda bulundu.
Bu sene 17.si düzenlenen Çubuk Kültür ve Turşu Festivali'nin açılış gününde Alişan sahne aldı.
Sabah'ın haberine göre; Konser sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Alişan, Özcan Deniz ile yıllar sonra gerçekleşen buluşmalarından da şöyle bahsetti:
"Bir abimin yanına gitmiştim. Sohbet ederken Özcan Deniz'i andık, beş dakika sonra içeri girdi. Tamamen tesadüf. Konu Özcan'ın ailesiyle olan sorunlarına geldi. Biz kendisinin yanındayız. Aileden önemli bir şey yok."
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İstanbul’da hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji’den yağış alarmı
- Sıfır araç alacaklara rehber: Eylül 2025 güncel fiyat listesi
- Bulgaristan vizesi nasıl alınır, başvuru şartları neler? Türkler için Bulgaristan vizesinde yeni dönem
- Bulgaristan Avrupa Birliği üyesi mi? Yeni vize dönemiyle gündeme geldi
- PTT çalışma günleri ve saatleri 2025: PTT Kargo kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
- İşsizlik maaşı ne zaman, saat kaçta yatacak? Eylül ödeme tarihleri ve saatleri
- Sahipsizler 2. sezon ne zaman başlayacak? Yayın tarihi açıklandı mı?
- Ziraat Bankası emekli promosyon tutarları: 2025 Eylül güncel Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, şartları neler?
- YENİ DESTEK PAKETİ: Çalışanlara evlilik ve çocuk için 3 asgari ücret verilecek mi?
- İstanbul’da 17 ilçede elektrik kesintisi uyarısı: 8 saat sürecek kesinti ne zaman bitecek?
- Pazar günü gökyüzü kaderinizi şekillendirecek: Ay tutulmasından en çok etkilenecek 4 burç açıklandı!
- MasterChef Türkiye 4 Eylül 2025: Dokunulmazlık oyunu sonuçlandı! Kazanan kim, eleme potasına kimler girdi?