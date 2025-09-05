05 Eylül 2025, Cuma
05.09.2025
Ebru Şahin nikah şahidi oldu! Ayakkabısı geceye damga vurdu

Milli basketbolcu Cedi Osman ile evli olan başarılı oyuncu Ebru Şahin, son paylaştığı pozlarla sosyal medyanın gündemine oturdu. Şahin, nikah şahitliği yaptığı gecede sadece şık elbisesiyle değil, altına giydiği ayakkabısıyla da dikkat çekti.

'Kan Parası', 'Savaşçı', 'İstanbullu Gelin', 'Hercai', 'Gizli Bahçe' gibi birçok yapımda rol alan ünlü oyuncu Ebru Şahin, kariyeri ve özel hayatıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Şahin, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Cedi Osman ile 2022 yılında dünyaevine girmişti.

Güzel oyuncu, sosyal medyadaki son paylaşımlarıyla adından söz ettirdi.

Şahin, bu kez de nikah şahidi oldu. Kırmızı pembe tonlarında taşlı uzun bir elbise giyen ünlü oyuncu, düğünü spor ayakkabıyla tamamladı.

