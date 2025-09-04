Yasemin Özilhan 14 yıllık eşinden ayrıldı! Sebebi ihanet mi?
Ünlü oyuncu Yasemin Özilhan, eşi İzzet Özilhan’dan ayrıldığını sosyal medyadan resmen açıkladı. Ünlü oyunun açıklamasında "aldatma" detayı dikkat çekti.
'Doktorlar' ve 'Aşk Oyunu' dizilerinde rol alan ünlü oyuncu Yasemin Özilhan, iş insanı İzzet Özilhan ile dünyaevine girdikten sonra ekranlara ara vermişti.
Emine ve Ela isminde iki kız çocuğu bulunan çift, şimdilerde boşanma haberleriyle gündemde...
Çiftin, ayrılacağı iddiası magazin basınında konuşulurken üzücü haber geldi.
Ünlü isim, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla, eşi İzzet Özilhan ile ayrıldıklarını resmen açıkladı.
İHANET YOK!
Yasemin Özilhan'ın yayımladığı boşanma mesajındaki ''İhanet ve aldatma yok'' ifadeleri dikkat çekti.
RESMEN BOŞANDILAR
İşte oyuncunun o mesajı:
''Kamuoyunun bilgisine, 14 yıldır evli olduğum Sayın İzzet Özilhan ile karşılıklı saygı ve anlayış temelinde boşanma kararı almış ve 3 Eylül 2025 tarihi itibarıyla da boşanmış bulunmaktayız. Bu süreç anlaşmalı şekilde ve tamamen medeni bir zeminde gerçekleşmiştir. Son günlerde basında yer alan "ihanet" ve "aldatma" içerikli iddiaların gerçeği yansıtmadığını özellikle belirtmek isterim. Özel hayatımıza ilişkin doğruluk payı bulunmayan haberlerin gündeme gelmesini üzüntüyle takip etmekteyim.İzzet ile yollarımızı ayırmış olsak da, çocuklarımızın sağlıklı gelişimi için ebeveynlik sorumluluklarımızı her zaman ortak bir anlayış ve uyum içinde sürdüreceğiz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım.''
