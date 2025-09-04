"Güneş" doğdu! Meriç Aral ve Serkan Keskin'den müjdeli haber
Uzun süredir aşk yaşayan ve 2024 yılında nikâh masasına oturan oyuncu çift Meriç Aral ile Serkan Keskin’den müjdeli haber geldi. Ünlü çift, oğullarını kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.
Yaklaşık 6 yıldır aşk yaşayan oyuncu çift Serkan Keskin ile Meriç Aral, 19 Eylül 2024'te nikâh masasına oturmuştu. Ünlü çift, mutlu evliliklerini bir bebekle taçlandırdı.
Hamilelik sürecinde bebeğinin cinsiyetini erkek olarak açıklayan Meriç Aral, geçtiğimiz gün doğum yaptı. Çift, oğullarına "Güneş" adını verdi.
Baba olmanın heyecanını yaşayan Serkan Keskin, duygularını muhabirlerle paylaştı.
"BAYAĞI SAÇI VAR"
Ünlü oyuncu, "Tarif edemeyeceğim, daha önce hiç yaşamadığım mutluluk içindeyim. Sezaryen doğum oldu, ben de ameliyattaydım Meriç ile birlikte. İnanılmaz bir şey. Baya saçı var" ifadelerini kullandı.
Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen anne ve bebeğin mutluluğu çiftin yakın dostları ve hayranları tarafından büyük sevinçle karşılandı.
